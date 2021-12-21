طريقة عمل القهوة العربي.. 13 فائدة صحية مذهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القهوة العربي.. من المشروبات الدافئة التي يفضلها البعض، بسبب مذاقها المختلف والمميز، وتكوينها الطبيعي المستخلصة من حبوب البن المطحونة، إذ تحتوي على الكثير من الفوائد والقيم الغذائية العالية، التي تعمل على زيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة.

لذلك نقدمِ لكِ طريقة عمل القهوة العربي، على طريقة الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج «عمايل إيديا» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل القهوة العربي

المكونات

قهوة.

حبهان مطحون.

قرنفل مطحون.

زنجبيل مطحون.

زعفران.

خطوات عمل القهوة العربي

غلي الماء.

إضافة ملعقة صغيرة قهوة، ربع ملعقة حبهان وقرنفل وزنجبيل، شعرة زعفران.

تترك على النار لتغلى.

تقدم ساخنة.

فوائد القهوة العربي

تحتوى القهوة العربي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض، وخاصة الأمراض السرطانية.

تساعد القهوة العربي على زيادة التركيز والانتباه، إذ تساهم في تنشيط الجهاز العصبي بشكل كبير.

تنظيم معدل السكر بالدم والمساعدة في زيادة حساسية الجسم للأنسولين مما يفيد مرض السكري من النوع الثاني.

تساعد القهوة على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.

التقليل من ألم العضلات الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية مع الحرص على عدم تناولها بكميات كبيرة.

تناول القهوة العربي يساعد على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية، إذ أنها تعمل على التخلص من الدهون التي توجد على الشرايين.

التقليل من نسبة التعرض للقلق والتوتر، تخفيف أعراض الاكتئاب.

تساعد القهوة على تحسين الحالة المزاجية.

تقوية الجهاز المناعي.

تساهم القهوة في علاج الصداع، وتقلل من أعراض الصداع النصفي.

تحافظ القهوة العربي على صحة اللثة والأسنان، وتقي من التسوس.

تساعد على تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها.

وتقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد.