طريقة عمل جوانتي كروشيه في المنزل.. إليك 7 خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة عمل جوانتي كروشيه.. بهذه العبارة تبحث ربات البيوت عن خطوات سهلة تمكنها من خلالها صنع جوانتي كروشيه، للحفاظ على اليدين من برودة الشتاء، والحصول على الدفء في منطقة أطراف اليدين، كونها أكثر أعضاء الجسم التي تتأثر بالبرودة.

طريقة عمل جوانتي كروشيه

يستعرض «هٌن» في خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل جوانتي كروشيه في المنزل

الخطوة الأولى:

قص مقاس اليد على ورقة وتحديده بالقلم.

الخطوة الثانية:

نبدأ بعمل السلسلة ثم عمل ثاني دور من الخيط.

الخطوة الثالثة:

بدء العمل بالإبرة، حتى الوصول لمقاس راحة اليد.

الخطوة الرابعة:

إخراج بداية الإصبع المنزلق.

الخطوة الخامسة:

عند عمل الإصبع، أخرج سلسلة صغيرة على أدوار حتى الوصول لمقاس الإصبع، ويكرر ذلك مع الإصبع الثاني، ثم الإصبع الثالث، وأخيرًا الإصبع الصغير.

الخطوة السادسة:

البدء في عمل طبقة ثانية للجوانت، وتطبق نفس الطريقة، وفي آخر سطر في الأعلى يترك مسافة فارغة ونستكمل بحجم مقاس الإبهام.

الخطوة السابعة:

نضع الطبقتين بجانب بعضهم ونقفلهم بغرزة السلسلة من الداخل من ناحية الإصبع الصغير، ثم نقفل باقي الأصابع.

طريقة عمل جوانتي كروشيه نصف أصابع بغرزة البف

ولتصنيع جوانتي كروشيه نصف أصابع بغرزة البف، لابد من توفير الآتي:

- 100 جرام خيط.

- إبرة كروشيه مقاس 4 ملي.

- إبرة تنظيف.

- محاولة اختيار خيط به نسبة صوف جيدة.

- حجم الخيط متوسط.

- بدء العمل بالإبرة مقاس 4 من منطقة المعصم 12 سلسلة.

- 12 غرزة حشو.