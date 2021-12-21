بعد انتشار أوميكرون.. إليك ما يجب عليك فعله إذا شعرت بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تشير الدلائل المتزايدة إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون واسع الانتشار بدرجة كبيرة، حيث قالت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لها إن عدد حالات أوميكرون يتضاعف خلال فترة تتراوح من 1.5 إلى 3 أيام.

تم اكتشاف المتغير المثير للقلق في 89 دولة على الأقل، في حين أن الأرقام ارتفعت فقط في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، فمن المهم أن تظل يقظًا وفي حالة الإصابة، فيجب أن يكون المرء مستعدًا ويجب أن يعرف كيفية إدارته، وفقًا لموقع timesofindia.

- الأعراض

يُقال إن المتحور الجديد يسبب التهابات خفيفة حتى الآن، مثل الحمى الخفيفة والحلق "المخربش" والتعب والكثير من آلام الجسم، أما الأعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق وانسداد الأنف لم تكن شائعة لدى المرضى.

وقد تبدو بعض الأعراض وكأنها نزلة برد عادية، لكن الخبراء ينصحون بإجراء اختبار كورونا بمجرد ظهور الأعراض، إضافة إلى أن عزل نفسك هو الشيء المهم التالي الذي يجب عليك فعله.

وإذا شعرت بالمرض أو كانت نتيجة الاختبار إيجابية للفيروس، اعزل نفسك عن كل من حولك، يجب على أولئك الذين يعيشون مع عائلاتهم أو أصدقائهم أو لديهم رفيق في السكن أن ينأوا بأنفسهم عنهم، افصل بين نفسك وأغراضك وأوانيك ولا تتلامس مع أحبائك لفترة.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، بالعزل لمدة 10 أيام بعد أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية.

-اخبر من حولك

يجب تنبيه أي شخص كان على اتصال وثيق، حتى لا ينقل الفيروس إلى المزيد من الأشخاص ، نظرًا لإصابتهم بالفيروس.

ولا تشعر بالخجل أو الذنب أو الإرهاق من حالتك، فيعد فيروس كورونا الجديد مرضًا لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يصاب به أي شخص وكل شخص.

-راقب أعراضك بانتظام

من اليوم الأول لظهور الأعراض وحتى يوم الاختبار السلبي، استمر في مراقبة الأعراض بانتظام، فيقال إن أعراض كورونا تتقلب من وقت لآخر وما قد لا يبدو خطيرًا قد يؤدي إلى مضاعفات.

وإذا كنت تعاني من ضيق أو صعوبات في التنفس أو ألم في الصدر أو مضاعفات أخرى، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

واحتفظ بأجهزة رعاية صحية معينة بجانبك مثل مقياس الحرارة ومقياس التأكسج، سيبقيك هذا على اطلاع على درجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين في الدم على التوالي.

-متى تتوقف عن العزلة؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ببريطانيا، يمكن لمريض كورونا التوقف عن عزل نفسه بعد فترة عزل لمدة 10 أيام دون الخضوع للاختبار، ويمكن للأشخاص التوقف عن العزلة بعد 7 أيام إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس.

وتعتبر مراكز السيطرة على الأمراض أن يومك صفر هو أول يوم تظهر فيه الأعراض، في حين أن يومك الأول سيكون اليوم الكامل بعد ظهور الأعراض.