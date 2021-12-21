للمرأة الحامل.. قوي مناعتك في الشتاء بهذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تزداد نسبة الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، ويعد النساء الحوامل أكثر عرضة لضعف جهاز المناعة.

فيما يلي قائمة بالأطعمة المعززة للمناعة التي يجب عليهم تضمينها في نظامهن الغذائي، وفق موقع"timesofindia".

- الثوم:

كونه غني بكمية وفيرة من الكبريت، لذا يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، والتخلص من الغازات والانتفاخ المصاحب للحمل، بالإضافة إلى تدفئة الجسم.

- الزنجبيل:

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في التعامل مع غثيان الصباح لدي المرأة الحامل، وتعزيز عملية الهضم.

- حليب الكركم:

شرب حليب الكركم في الشتاء يمكن أن يعزز مناعة النساء الحوامل، ويمكنه أيضًا أن يخفف من نزلات البرد والسعال أثناء الحمل.

- العنب:

مزيل طبيعي للسموم وغني بفيتامين سي، ما يساهم في دعم جهاز المناعة لديك.

- حليب البقر:

يساعد أيضا في تعزيز جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والعدوي، وذلك بفضل احتوائه على مركب يسمي "lactoferrin".