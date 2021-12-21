أقل إطلالة بـ25 ألف جنيه.. أسعار ملابس النجوم في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يوميا يشارك العديد من النجوم والنجمات إطلالاتهم، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتتميز ما بين الأنيقة والمميزة والجريئة والراقية وغيرها.

وعادة ما يسأل المتابعون عن أسعار إطلالاتهن، وهو ما نستعرضه لكم خلال هذا الأسبوع، على النحو التالي:

- ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة مميزة، مرتدية فستان ميدي بأكمام طويلة باللون الأحمر مزين بنقوش تايجر.

والفستان ماركة دولتشي آند جابانا ووصل سعره 2900 دولار، بما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري.

- شيرين عبد الوهاب

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب في أول إطلالتها عقب إعلان انفصالها في حفلها بمهرجان "أم الإمارات" المقام في أبو ظبي، بفستان ميدي بأكمام طويلة، ذهبي لامع من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 9112 درهما إماراتيا، أي ما يعادل 39 ألف جنيه مصري.

- مي عمر

اختارت الفنانة مي عمر إطلالة رسمية لحضور معرض أزياء "أنا عربية" ببدلة باللون الأبيض، الجاكيت طويل من أحد الجانبين مزين بكسرات بليسية، وبنطلون بنفس لون الجاكيت، وجاءت البدلة من تصميم العلامة التجارية VALERY KOVALSKA، ووصل سعر الجاكيت إلى 1079 دولار، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

والبنطلون وصل سعره نحو 9 آلاف جنيه، أما الحقيبة والحذاء من تصميم Jimmy Choo، ويصل سعر الحقيبة إلى 1395 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، والحذاء بـ745 يورو، أي ما يعادل 13 ألف جنيه، ليصل إجمالي سعر إطلالتها إلى 63 ألف.

- هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري في العرض الخاص لفيلم صالون هدى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، ارتدت فيه قفطان من الستان الذهبي من تصميم Taller Marmo ويصل سعرها إلى 1328 جنيه سترليني، أي ما يعادل 28 ألف جنيه تقريبا.

- محمد حماقي

كما ظهر النجم محمد حماقي في أحدث حفلاته بالأكاديمية البحرية بإطلالة مختلفة كعادته، مرتديا سويت شيرت من تصميم DSQUARED2، السويت شيرت مقسم لجزئين أحدهما باللون البرتقالي من الصوف كأنه بلوفر والجزء الآخر باللون الرمادي، ويصل سعره إلى 660 دولارا، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه.

أما الحذاء فكان من تصميم دار Alexander McQueen، ويصل سعره إلى 979 دولارا، أي ما يعادل 15 ألف جنيها، ليصل إجمالي الإطلالة 25 ألف جنيه.