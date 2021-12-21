هل يشرب طفلك الشاي معك؟.. احذر من هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الشاي لا غنى عنه في غالبية البيوت المصرية، فهو المشروب المفضل الأول للمصريين، ولكن هل من الأفضل أن يشربه مع طفلك؟

رغم أنه غني بالعديد من الفوائد غير إن احتوائه على مادة الكافيين والسكر المحلى المضاف، يجعله غير مناسبا للأطفال، ويسبب له بعض الأضرار التي نستعرضها، وفقا لموقع "timesofindia".

- يزيد من نشاط الطفل وبذلك تقل ساعات نومه، حيث يؤثر الكافيين في دورة نومه، ويتداخل مع هرمون الميلاتونين ويسبب الأرق.

- يؤدي الكافيين إلى إعاقة عملية الهضم عند الأطفال، وتقليل امتصاص العناصر الغذائية المهمة لبناء جسمه، حيث يحتوي الشاي على عنصر يسمى التانين الذي يعيق امتصاص الحديد من الطعام.

- يعيق الشاي امتصاص الجسم للكالسيوم، وهذا يجعله أكثر عرضة لتأخر نموه ويتسبب في إضعاف قوة العظام.

- تتسبب في تأكل طبقة الميناء لأسنان الأطفال، فيصاب بالتسوس والاصفرار في سن صغيرة.

- تعمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين في تحفيز الجهاز العصبي للأطفال، وتجعلهم متوترين وعصابيين.

- تزيد من سرعة ضربات القلب، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- تؤثر على النمو الجسدي، وتجعله عرضة للأنميا.

- تتسبب مادة الكافيين الموجودة في الشاي، على زيادة حركة الطفل وقلة التركيز والانتباه.