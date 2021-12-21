طريقة عمل قراقيش بالعجوة بـ3 وصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«قراقيش بالعجوة».. من أشهى المخبوزات التي يعشقها الكثيرون، كونها تؤكل مع المشروبات الساخنة، وخاصة الشاي واللبن، لذا يبحث السيدات عن طريق تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، كما أنها من أنواع المخبوزات المناسب تحضيرها مع الطقس السيء.

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل قراقيش بالعجوة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، كما أنها من أنواع المخبوزات المناسب تحضيرها مع الطقس السيء.

مقادير عمل قراقيش بالعجوة

2 كوب دقيق

1 كوب لبن بودرة

3 ملعقه صغيره خميرة

نصف كوب زبدة

ملعقة صغيره حبة البركة

ذرة

ملح

نصف كوب لبن

عجوة

1 ملعقه سكر

طريقة عمل قراقيش بالعجوة

إعجني كل المقادير وإتركيها حتى تخمر.

شوحي العجوة مع الزبدة.

ضعي القليل من الماء فوق العجوة تدريجيا حتى تلين.

شكلي العجين وضعي عليه العجوة ويقطع حسب الرغبة.

إدخلي القرص الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، أو حتى الإحمرار.

تقدم فور خروجها من الفرن.

قراقيش بالعجوة من الشيف غادة التلي

2 كوب دقيق

نصف كوب سميد

نصف كوب سمنة

نصف كوب زيت

ربع كوب لبن بودرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة شمر

ملعقة صغيرة محلب

ملعقة صغيرة ينسون

ملعقة كبيرة سمسم

للعجوة

كوب عجوة

ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزه الطيب

3 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير قراقيش بالعجوة

اخلطي الدقيق واللبن البودرة والسميد ومحلب وشمر وينسون و بيكنج بودر وبيكنج صودا.

ضيفى لها السمنة والزيت واخفقيهم جيدا.

اخلطي العجين مع السمسم خارج العجان ثم يشكل.

اخلطي العجوة مع زيت وجوزة الطيب وحبهان مطحون والقرفة.

احشي بها القراقيش وتخبز بالفرن ثم تقدم بالهنا.

قراقيش بالعجوة من الشيف الشربيني

كيلو دقيق

300 جرام سمنة

10 جرام ملح

250 مل لبن رايب

100 جرام سمسم محمص

20 جرام خميرة

150 مل ماء دافئ

2 جرام محسن كيك

30 جرام شمر محمص

30 جرام ينسون محمص

عجوة

سمسم محمص للتزيين

طريقة تحضير قراقيش

خلط الدقيق مع الخميرة والبينكج باودر والشمر والينسون مع الملح في العجان.

يضاف إليه السمنة وتخلط كل المكونات مرة أخرى.

يضاف إليه اللبن مع السكر وتخلط كل المكونات جيدا.

يضاف الماء حتى تمتزج المكونات تماما، ويترك العجين حتى يخمر لمدة 15 دقيقة.

تشكل العجينة بعد أن تغمس فى السمسم من الجانبين، ويمكن أن تحشى بالعجوة أو الملبن.

يترك حتى يرتاح لمدة 15 دقيقة، بعد أن يشكل ثم يخبز على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة.