15 شيئا لا غنى عنها عند تحضير حقيبة الولادة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الولادة قد تكون مثيرة ومرعبة للأمهات لأول مرة، مثلما تختلف فترة الحمل عن غيرها، لذا يلزم أن تركز السيدات على تجربة الولادة لكي تكون فريدة لها وللطفل، فعندما تفكر الأم في اليوم المهم الذي ستلتقى بطفلها الصغير، فإنها تكون أكثر قلقًا ورعبًا، وعلى الهامش فإن حقيبة الولادة واحدة من أهم عناصر تلك اللحظة، ولا يجب أن تغفلها الأم في يوم ولادتها، وفيما يلي نصائح ومحتويات حقيبة الولادة المهمة خاصة للأمهات الجدد بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص.

أفكار حقيبة الولادة

- شامبو، بلسم، صابون، فرشاة أسنان ومعجون أسنان، فرشاة شعر، مزيل عرق.

- ملابس مريحة لك.

- أحذية وجوارب الأحذية.

-رداء أو ثوب نوم.

- إذا كنت تخططين لـ الرضاعة الطبيعية، فاختاري ثوب نوم يفتح من الأمام وملابس يمكن ارتدائها في المنزل.

- عادة ما تكون ملابس الأمومة المريحة أفضل اختيار لك.

- ضعي حمالة صدر للرضاعة إذا كنت تخطط للرضاعة الطبيعية.

- ملابس ذهاب طفلك إلى المنزل.

- الاهتمام بملابس الطفل أثناء الإقامة في المستشفى، كما أن معظم الآباء يريدون زيًا جديرًا بالصور في رحلة العودة إلى المنزل.

- يجب أن تحتوي الحقيبة على وجبات خفيفة لشريكك الشخص الداعم لك، أو الموجود أثناء الولادة.

- يوجد في المستشفى كافيتريا (مفتوحة خلال النهار) وآلات بيع، ولكن قد يرغب شريكك في التفكير في أي شيء خاص يريده.

- في بعض الأحيان، لا بأس بالوجبات الخفيفة في وقت مبكر من المخاض، لكن الأطباء يوصون بعدم تناول الطعام أثناء المخاض النشط لأسباب تتعلق بالسلامة.

- شاحن الهاتف المحمول.

- «السيلفي ستيك» في حالة الرغبة بتوثيق تلك اللحظات النادرة لك مع طفلك ولتشاهدها العائلة كلها.

- بطاطين زيادة للطفل في حالة كانت الولادة في الشتاء.