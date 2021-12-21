طريقة عمل بسكويت الشاي.. نكهات مختلفة ومميزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال في المنزل، من أجل تحضيره للأولاد بدلا من شرائه من المحلات، لذا عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بسكويت الشاي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، كونه يعتبر من الأكلات الرئيسية الممتعة للأطفال.

مقادير عمل بسكويت الشاي

2 كوب دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

نصف كوب عصير

برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

باكو بيكنج بودر

طريقة عمل بسكويت الشاي

إخلطي السكر مع الزيت، ثم أضيفي عصير البرتقال والفانيليا.

إخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضيفي الخليط لخليط الزيت والسكر، وقلبي العجينة.

إفردي العجينة بالنشابة بعد أن ترتاح 10 دقائق وقطعيها لمربعات، وشكلي وجهها بالشوكة.

رصي البسكوت في صينية مدهونة بالزيت، وأدخليه الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم قدميه.

بسكويت الشاي من الشيف غادة التلي

2 كوب دقيق

150 جرام زبدة

رشة ملح

بيض

فانيليا

كوب سكر بودرة أو ¾ سكر ناعم

نصف لعقه صغيرة بيكنج باودر

طريقة تحضير بسكويت الشاي

باستخدام عجان كهربائي تخفق الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر.

يضاف إليها البيض والفانيليا ويخفق جيدا.

يخلط الدقيق مع البيكنج باودر.

يضاف خليط الدقيق إلى الخليط في العجان.

يعجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

تفرد بين ورقتين زبدة باستخدام نشابة لتصبح رقيقة.

تستخدم القطاعة لتشكيل البسكويت.

يرص في صينية عليها ورق زبدة.

يدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

يقدم بعد النضج.

بسكويت الشاي من الشيف نرمين هنو

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة شاي أخضر

ملعقة صغيرة نعناع مجفف

115 جرام زبدة

ثلاثة أرباع كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة نشا

طريقة تحضير بسكويت الشاي

تخلط جميع المقادير في الكبة، ثم تجمع العجين باليد، ثم تشكل في ورق بلاستيك علي شكل رول.

يترك البسكويت ليبرد تماما في الثلاجة، ثم يقطع حلقات، ويخبز على 150 لمدة 15-20 دقيقة، ويقدم.