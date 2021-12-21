طريقة عمل كب كيك للأطفال.. 5 خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل «كب كيك» بوصفات سهلة ومميزة، لا تتجاوز طريقة تحضيرها الـ 10 دقائق، وذلك عبر برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، كونها من أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال، ويقبلون على تناولها بكثرة.

مقادير كب كيك سهل

نصف كوب بياض بيض

نصف كيلو سكر

باكيت فانيليا

150 مل زيت ذرة

نصف كيلو دقيق

20 جرام لبن بودرة

باكيت بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات

التزيين

ألوان طعام

طريقة عمل كب كيك سهل

اخفقى البيض مع السكر في العجان لمدة 8 دقائق.

ضيفي الدقيق إلى اللبن البودرة والمكونات الجافة كلها.

ضيفي الخليط إلى العجان، ثم ضيفي اللبن والزيت وابدأي بالعجن حتى يتكون الخليط.

ارفعي الخليط في قوالب الكب كيك، ويمكن إضافة ألوان الطعام في هذه المرحلة.

يخبز في فرن درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة وتقدم بالهنا.

كب كيك فراولة بالشيكولاتة

1 ونصف كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة قرفة

بيضة

ثلث كوب فراولة عصير

ثلاثة أرباع كوب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب شوكليت شيبس

فراولة مقطعة شرائح

كريمة مخفوقة

نعناع

طريقة عمل كب كيك فراولة بالشيكولاتة

ضعي الزبدة مع السكر في العجان، ثم ضيفي الدقيق حتى يتجانس تماما.

ثم ضيفي كل المكونات الجافة مع بعض جيدا في العجان، ثم ضيفي السوائل حتى يختلط جيدا.

ضعي الخليط في قالب الفرن، وتدخل على درجة حرارة 180 لمد 10 إلى 15 دقيقة.

ثم ترفع وتقدم مع الكريمة المخفوقة وشرائح الفروالة والنعناع بالهنا.

كب كيك الشوكولاتة بالبرتقال

2 بيض

نصف كوب سكر

1 ملعقة فانيلا

1 ملعقة خل

1 ملعقة بشر برتقال

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال

نصف كوب زيت

1 ونصف كوب دقيق

ربع كوب كاكاو

ملح

للتزيين

كريمة مخفوقة

بشر برتقال شرائح برتقال

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بالبرتقال

يخلط البيض مع السكر والفانيليا، ثم يضاف عصير البرتقال.

يضاف الزيت وبشر البرتقال، ثم يصب الخليط في ورق الكب كيك.

تدخل الفرن حتى تمام النضج.

تقدم بعد تزيينها بالكريمة المخفوقة وبشر البرتقال.