طريقة عمل السمك السنجاري في المنزل.. المقادير بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك السنجاري.. من الأكلات التي يفضل البعض تناولها، نظرًا لمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وتختلف طريقة إعداده الذي يقدم به عن باقي الأنواع الأخرى، والتي تتنوع بين القلي والشوي، ونقدم لكِ في السطور التالية طريقة عمل السمك السنجاري، كما قدمته الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل السمك السنجاري

نقدم لكِ طريقة عمل السمك السنجاري.

المكونات

سمكة بوري.

ليمون حلقات.

الحشوة

فلفل ألوان.

بصل حلقات.

كزبرة.

شبت.

التتبيلة

كزبرة.

ثوم.

كمون.

مسطردة.

زيت ملح.

فلفل.

خطوات عمل السمك السنجاري

تتبل السمكة بالكزبرة والكمون والثوم والزيت وملح وفلفل والمسطردة.

على النار يشوح الفلفل الالوان في الزيت مع البصل الحلقات، ثم إضافة الشبت والكزبرة وحشو بها السمكة.

رص الليمون الحلقات على الوجه، وإدخالها الفرن حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل السمك السنجاري البورسعيدي

تسخين الفرن عند درجة حرارة 220.

فتح السمك من الرأس إلى الذيل، وتنظف داخله جيدًا، ثم فرده مفتوحًا في صينية.

يتبل السمك من الداخل بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، ثم رش زيت الزيتون على الوجه.

على نار متوسطة يسخن الزيت، ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل.

إضافة الثوم وتقليبه لمدة دقيقة، ثم إضافة الطماطم والفلفل الحار والجزر المبشور والفلفل الملّون، وتقليبه لمدة 5 دقائق.

إضافة الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزنجبيل وباقي الكمون، القليل من الكرفس المفروم وتقليبه.

رفع الخضار من على النار، ثم إضافة عصير الليمون، وتقليبه.

تغليف صينية الفرن بورق فويل، ثم فرد السمك في الصينية مفتوحًا.

فرد الخضار فوق السمك، ثم توزيع باقي الكرفس والبقدونس على الوجه.

وضع الصينية في الفرن.

وضع السمك السنجاري في أطباق التقديم، وتزيينها بشرائح الليمون للحصول على المذاق الرائع المميز.