طريقة عمل اللفت المخلل.. حضريه في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«اللفت المخلل».. أحد أنواع المخللات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، إذ أنها من أكثر الأنواع الشعبية المنتشرة المرتبطة بالكثير من الأكلات المصرية، ومع موسم الشتاء تقدم الأمهات على عمل المخللات في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج، ليتذوق أفراد الأسرة الأطعمة الأخرى التي تتواجد على المائدة.

ويعرض «هن»، في التقرير التالي، طريقة عمل اللفت المخلل، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل اللفت المخلل

لفت

قرنبيط طازج

جزر صغير

فلفل حار

ثمرة بنجر

كيس ملح

ماء

طريقة عمل اللفت المخلل

ضعي الملح على شرائح اللفت، وإتركيها ليلة كاملة.

أذيبي الملح في الماء، ثم أضيفي شرائح البنجر.

قطعي القرنبيط والفلفل الحار والجزر لأحجام مناسبة، وضعيه في البرطمان مع اللفت.

إتركي المخلل حتى النضج مع مراعاة أن يرج البرطمان من وقت لآخر.

اللفت المخلل من الشيف سالي فؤاد

كيلو لفت مقطعة أربع

حبة بنجر مقطعة اربع

4 كوب ماء مغلي

ملعقة كبيرة ملح

طريقة أخرى لـ عمل اللفت المخلل

ضعي اللفت والبنجر في برطمان.

ذوبي الملح في الماء المغلي.

ضيفي الماء على اللفت والبنجر.

اتركيه حتى يبرد الماء ثم غطي البرطمان.

اتركيه عدة أيام حتى ينضج.

سلطة اللفت من الشيف نجلاء الشرشابي

لفت مسلوق

طحينة

خل

ثوم مفروم

ملح

كمون

بقدونس مفروم

طريقة عمل سلطة اللفت

بعد سلق اللفت يبشر ناعم.

ثم تضاف عليه الطحينة والثوم.

ثم يضاف عليه الخل والزيت ويتبل بالملح والكمون.

ثم يضاف البقدونس المفروم، ويقلب الخليط جيدا وتقدم السلطة.

صينية فراخ بـ اللفت من الشيف ماجي حبيب

دجاجة كاملة

جزر

بطاطس

كرفس

فاصوليا خضراء

لفت

ملح

فلفل

طريقة تحضير صينية فراخ بـ اللفت

قطعي الخضروات في أشكال وأحجام متساوية.

ضعيهم في بايركس ومعهم الدجاجة، وتبليها بالملح والفلفل البهارات على حسب الرغبة.

ادخليها فرن ساخن، واتركيها حتى تنضج ثم قدميها.