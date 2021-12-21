إيمي سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب.. صورة جديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، تداول رواد السوشيال ميديا صورًا للفنانة إيمي سمير غانم، أثناء تأدية مناسك العمرة وهي مرتدية الحجاب، الأمر الذي على غراره اعتقد الكثيرون أنها ارتدت الحجاب بالفعل، إذ جاءت الصور من حسابها على تطبيق «إنستجرام».

ومع استمرار شائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم للحجاب، حسمت الفنانة الجدل، وأعادت نشر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، دون حجاب، لتنفي مايشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتداء الحجاب.

إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

كما أعادت الفنانة إيمي سمير غانم، نشر صورة وضعتها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، تهنئها بتأدية مناسك العمرة، وذلك بحسب خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام» أيضًا.

وتأتي تأدية إيمي سمير غانم لمناسك العمرة هو الظهور الأول بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إذ اقتصر نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشر صور لهما، والطلب من متابعيها الدعاء لهما.

دنيا سمير غانم تستعيد نشاطها الاجتماعي

أما الفنانة دنيا سمير غانم، بدأت تستعيد نشاط حياتها الاجتماعي من جديد، إذ شاركت قبل أيام متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ونشرت صور برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان ومجموعة من أصدقائها في رحلة إلى الفيوم، ثم ظهرت للمرة الأولى في حدث عام من خلال مشاركتها بالغناء في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن تستأنف دنيا سمير غانم مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المقرر مشاركته في موسم الدراما الرمضانية السابق، استعدادا لعرضه في رمضان 2022، إذ يعتبر آخر عمل يضم والدتها الراحلة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، وحتى الآن لم يجرى الكشف عن موعد بدء العمل على المشاهد المتبقية.