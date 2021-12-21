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الامارات | أعراض متحور أوميكرون.. خبير يكشف شعوراً يحدث فجأة

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موسكو - متابعات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عالم المناعة والحساسية الروسي الدكتور فلاديمير بوليبوك، أن الصداع والشعور بوهن القوة المفاجئ، من الأعراض الرئيسية لمتحور أوميكرون لفيروس .

وأوضح في تصريحات نقلتها عنه "آر تي عربية" أن الخبراء وصفوا أكثر من 70 عرضاً لحالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يشكل معضلة في تحديد المتحور الذي أصاب المريض.

وأضاف: "هذه الأعراض تتكرر في سلالات مختلفة، ولكن هناك أعراض تتميز بها سلالات محددة. فمثلا سلالة ووهان تتميز بفقدان حاستي الشم والتذوق، ولكن هذه الأعراض نادراً ما تلاحظ عند الإصابة بسلالة دلتا".

يشار إلى أنه من بين الأعراض غير التقليدية لمتحور أوميكرون والتي تم الكشف عنها في بريطانيا، كلاً من التعرق الليلي وفقدان الشهية، بالإضافة إلى سيلان الأنف وصداع الرأس والتعب (خفيف أو شديد) والعطس والتهاب الحلق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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