منها "الحوت".. رجال هذه الأبراج تقف بجانبك في المواقف الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

نتعرض للكثير من المواقف الصعبة في حياتنا اليومية، ونحتاج إلى من يقف بجانبنا ويدعمنا حتى نستطيع أن نتخطى الأزمات الصعبة.

وفي التقرير التالي، نعرض لكم وفقاً لعلم الأبراج الرجال التي ستقف بجانبك في وقت الشدة كما ذكر في موقع "timesofindia".

-الحوت

من أكثر رجال الأبراج التي يمكنك الاعتماد عليها في الأوقات الصعبة، فهو صديق وفي ولا يترك أحد في أي أزمة.

-الجوزاء

يشتهر برج الجوزاء بأنه متقلب المزاج، ولكن في الأوقات الصعبة سيكون بجانبك للنهاية.

-السرطان

من أكثر الأبراج التي تتعاطف مع الأخرين، فهو دائما يهتم بكل من حوله، ولن يتركك أبدا في أي موقف.

-العذراء

رجال برج العذراء أوفياء لدرجة كبيرة، ويتمسك بمن يحبه حتى النهاية.