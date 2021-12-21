"قهوة وسبانخ".. ماذا نأكل لتقليل مخاطر الكبد الدهني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض الكبد الدهني هو حالة يبدأ فيها الكبد في تخزين كمية زائدة من الدهون، ويزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد والفشل الكبدي إذا تُرك دون علاج.

ويمكن أن يساعد التعديل في نظامك الغذائي في مواجهة الحالة والحفاظ على الصحة، كما يساعد أيضًا في التخلص من الكيلوجرامات.

فيما يلي بعض التعديلات على النظام الغذائي لتقليل مخاطر الكبد الدهني، وفقا لموقع timesofindia.

القهوة

تشير الدراسات إلى أن القهوة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وإبطاء تقدم تليف الكبد لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل بهذه الحالة.

الحبوب

يحتوي العدس والحمص وفول الصويا والبازلاء على نشويات مقاومة تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تشير الدراسات إلى أن تناول الأسماك الدهنية يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في الكبد ومستويات الكوليسترول.

بذور عباد الشمس

غنية بفيتامين E، ثبت أيضًا أن بذور عباد الشمس مفيدة لأولئك الذين يعانون من مرض الكبد الدهني أو المعرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة.

السبانخ

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ وغيرها على مركب يمكن أن يساعد في محاربة مرض الكبد الدهني.

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو عنصر نشط يمكن أن يقلل من مستوى إنزيمين رئيسيين مرتفعين في الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني.

دقيق الشوفان

يمكن أن يساعد دقيق الشوفان المغذي والغني بالألياف أيضًا في تقليل مخاطر وحتى تطوير الأحماض الدهنية غير الكحولية وقد يقلل من مستويات الدهون الثلاثية.