متى يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرا؟.. 8 أعراض رئيسية يجب ملاحظتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عديد الأشخاص حول العالم، في حالات نادرة، قد يرتفع لديك إلى مستويات عالية جدًا، مما يؤدي إلى حالة طارئة.

هناك ثماني علامات تحذيرية رئيسية يجب البحث عنها تكشف معاناتك من حالة طبية طارئة، بما في ذلك الصداع وألم الصدر وحتى القيء، وفقا لموقع express البريطاني.

عادة ما يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم إذا كان ضغط الدم لديك أعلى من 120/80 مم زئبق.

عادة ما يكون من السهل إدارته إذا اتبعت نصيحة الأطباء، وقمت ببعض التغييرات الصغيرة في نمط حياتك.

ومع ذلك، قد يجد بعض المرضى أن ضغط الدم لديهم يقفز إلى أكثر من 120/180 مم زئبق - قراءة عالية بشكل خطير.

إذا كانت القراءة مصحوبة بسلسلة من الأعراض الجديدة، فإنها تُعرف باسم حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة.

أي ضغط دم يزيد عن 120/180 مم زئبق يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا للأوعية الدموية.

عادة ما تكون الأعراض علامات على حدوث تلف في الأعضاء في تلك اللحظة بالذات.

من الأهمية بمكان أن تطلب المساعدة الطبية على الفور إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حالة طارئة لارتفاع ضغط الدم.

هناك ثمانية أعراض محددة يجب الانتباه إليها، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع Healthline الطبي.

- أعراض حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة

تغييرات في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية

ألم الصدر

الارتباك والتشتت

الغثيان أو القيء

خدر أو ضعف في الذراعين أو الساقين أو الوجه

ضيق في التنفس

صداع الرأس

انخفاض إنتاج البول

وفقا لـHealthline، على عكس ارتفاع ضغط الدم المعتدل، فإن حالة طوارئ ارتفاع ضغط الدم لها أعراض ملحوظة للغاية.

تتطلب حالة الطوارئ الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم عناية طبية فورية، إذا لم تحصل على علاج طارئ، فقد تصاب بمشاكل صحية خطيرة.

سيسألك طبيبك عن تاريخك الطبي، بما في ذلك أي علاجات تتناولها لضغط الدم المرتفع.

سيقيس أيضًا ضغط الدم ويناقش أي أعراض تعاني منها حاليًا، مثل التغيرات في الرؤية أو ألم الصدر أو ضيق التنفس.

غالبًا ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت"، حيث لا تميل الأعراض إلى الكشف عن نفسها إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

يجب على كل شخص يزيد عمره عن 40 عامًا فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

يمكن إدارة الحالة عن طريق إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي، أو عن طريق ممارسة المزيد من التمارين.