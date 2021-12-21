8 أعراض تنذر بوجود خلل هرموني عند الرجال.. إليك أسبابه وطرق علاجه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلل الهرمونات عند الرجال، عبارة قد تبدو غريبة على جميع السامعين ذكورًا وإناثًا، لـ اقتصارها على السيدات، إلا أن الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، أثبتت أن الرجال يحدث لهم تقلبات تؤثر بالسلب على حالتهم الصحية والنفسية، وهناك مجموعة من الأعراض والأسباب تشير إلى وجود خلل في هرمونات الرجال، وفقا لموقع «medanta».

خلل الهرمونات عند الرجال

الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية في الجسم تنتجها الغدد الصماء، وتنتقل عبر مجرى الدم لتصل إلى الأعضاء والأنسجة في الجسم، والخلل فيها يؤدي إلى حدوث خلل في العديد من الوظائف الحيوية، منها:

- اضطراب في الشهية وفي معدل الحرق.

- اضطربات في النوم.

- زيادة في معدل ضربات القلب.

- اضطراب في الوظائف الجنسية والإنجابية.

- تغير في المزاج والشعور بالتوتر.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

أنواع الخلل الهرموني عند الرجال

يعتبر هرمون التستوستيرون هرمون الذكورة الأساسي، إلى جانب هرمونات أخرى مثل: الكورتيزول والأنسولين وهرمونات الغدة الدرقية، وعند حدوث عدم التوازن في أي من هذه الهرمونات يؤدي لاختلال التوازن لدى الرجال.

أعراض الخلل الهرموني

- فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر.

- التعرق المفرط.

- التغيرات في حساسية الحرارة والبرودة.

- تغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

- العصبية والقلق والاكتئاب.

- زيادة العطش وكثرة التبول.

- هشاشة العظام أو ضعفها.

- التعب غير المبرر والمطول.

أسباب عدم التوازن الهرموني

- التعرض لفترات طويلة للإجهاد المزمن.

- قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

- زيادة الوزن أو السمنة أو فقدان الشهية.

- التهاب البنكرياس الوراثي.

طرق موازنة الهرمونات

- ممارسة الرياضة

الاستمرار على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، إذ تساعد التمارين بشكل كبير على التقليل من مستويات الأنسولين في الجسم، وتنظيم الهرمونات.

- التقليل من السكريات والكربوهيدرات

المحافظة على مستويات السكريات والكربوهيدرات، حتى لايتعرض الفرد للإصابة بمرض السكري والسمنة المفرطة التي تؤدي بدورها لتقلب الهرمونات.

تناول الدهون الصحية

الدهون الصحية المتواجدة في الأسماك والأفوكادو والشوكولاتة الداكنة والمكسرات، تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وإبقاء الهرمونات تحت السيطرة.