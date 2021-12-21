ملكة جمال نيجيريا.. 9 معلومات عن أول مسلمة محجبة تفوز باللقب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استطاعت Shatu Garko، الفوز بلقب ملكة جمال نيجيريا، وهي أول مسلمة محجبة تفوز بتاج ملكة جمال نيجيريا، إذ جرى اختيارها كونها كانت الفتاة المناسبة أكثر من غيرها، بسبب الإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها، ويستعرض «هُن» خلال التقرير التالي معلومات عن ملكة جمال نيجيريا، كما جاء على موقع «عربية».

معلومات عن ملكة جمال نيجيريا

- أول مسلمة محجبة تفوز بلقب ملكة الجمال.

- لفتت إطلالتها الكثير من الأنظار في الحفل، إذ ظهرت ملكة الجمال الجديدة، بفستان تقليدي زاد من جمالها وأناقتها، من اللون الفيروزي اللامع، مع ربطة رأس بنفس اللون.

- ملكة جمال نيجيريا أصغر فائزة في المسابقة، يبلغ عمرها 18 عامًا.

- تقطن ولاية كانو في شمال غرب نيجيريا، المقر التاريخي لجماعة الهوسا العرقية ذات الأغلبية المسلمة.

- تعمل عارضة أزياء محجبة.

- تفضل ركوب الخيل.

- حصلت على جائزة قدرها 10 ملايين نايرا (18000 جنيه إسترلينى)، بالإضافة إلى فرص إعلانية وإقامة لمدة عام في شقة فاخرة وسيارة.

الشرطة تصطحب ملكة جمال نيجيريا خارج القاعة

- أول مسلمة تفوز بلقب ملكة الجمال الأول في المسابقة التي أثارت منذ بدايتها في عام 1957 الكثير من الجدل في كل مرة يحيون فعاليتها، وأشهرها حين فازت المرشحة Stella Okoye في 1988 باللقب.

- اضطرت الشرطة إلى اصطحابها خارج قاعة الحفل بعد احتجاجات عنيفة اندلعت ممن حضروا الحفل، وذلك بسبب بشرتها السوداء جدا إلى درجة قيام البعض بانتزاع التاج عن رأسها عنوة.