طريقة عمل سناكس الأطفال المقرمشة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

رقائق الذرة المقرمشة هي واحدة من أكثر السناكس تفضيلا لدى الأطفال، ولكن تمتلئ الأكياس المغلقة بالملح والكثير من المواد الحافظة التي يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال، لذا جهزيها بنفسك في البيت بخطوات بسيطة، ومثل المغلفة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل سناكس الأطفال

كوب دقيق.

نصف كوب دقيق ذرة.

2 ملعقة زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة كمون.

رشة كركم.

رشة كاري.

شطة حسب الرغبة.

طريقة تحضير سناكس الأطفال

تعجن كل المكونات بماء دافئ على أن يكون قوام العجينة في النهاية سميك.

تترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح ثم تقطع إلى 10 أو 15 قطعة.

تفرد القطع بزيت ثم توضع مفرودة في طاسة ساخنة بدون زيت أو سمن.

تقلب على الوجه الآخر دون احمرار.

تقطع مثلثات بعد رفعها من الطاسة.

تقلى الرقائق في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي.

يرش الوجه بالكاري ويترك الدوريتوس تهدأ ثم تقدم مع صوص الشيبسي.

طريقة عمل رقائق الذرة

كوب دقيق أبيض.

كوب دقيق ذرة.

ملح.

بيكنج باودر.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

بابريكا.

كركم.

خل.

نكهة.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير رقائق الذرة

يخلط في وعاء متوسط، كوب من الدقيق الأبيض، مع كوب من دقيق الذرة، ورشة صغيرة من الملح، مضافا لهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

تضاف إلى تلك المكونات ملعقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والكركم، وتمزج كل المكونات معا.

تضاف بعدها النكهة الجاهزة التي تفضلينها، من الجبن أو الدجاج أو الشطة، مع ملعقة من الخل ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيا مع العجن للحصول على قوام متماسك ولين.

تقسم العجين إلى كرات وتغطى، وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعة حتى تهدأ.

تفرد بعدها كل كرة من كرات العجين، على سطح أملس ونظيف، بعد رشة بطبقة من الدقيق الأبيض.

يجب الحرص على أن تكون العجين مفرودة لتصل إلى طبقة رقيقة جدا.

تقطع العجين إلى مثلثات صغيرة.

يسخن زيت في مقلاة على النار، ويقلى فيه الرقائق.

يقدم باردا.