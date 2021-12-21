3 وصفات أرز ودجاج ولحمة بـ«الصويا صوص»

القاهرة - سمر حسين - الصويا صوص هي نوع من أنواع الصلصة بنية اللون، متميزة بطعمها المالح قليلا، وتستخدم في تتبيل العديد من الأكلات التي تشتهر بها المطابخ الآسيوية، وهناك فئة كبيرة يفضلون تناول الأطباق المحتوية على هذا الصوص، وتقدم «هن» خلال الأسطر التالية مجموعة من الوصفات لمحبي الصويا صوص على طريقة الشيف سارة عبد السلام مقدمة برنامج «سنة أولى مطبخ».

أرز بالصويا صوص والبصل الأخضر

3 أكواب أرز بسمتي.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

2 كوب بصل أخضر شرائح.

كوب بسلة بالجزر.

6 أكواب مرقة.

ربع كوب صويا صوص.

رشة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

للتقديم

بصل أخضر شرائح

طريقة تحضير أرز بالصويا صوص

في حلة على النار نضع زيت ثم نضيف اللحمة تشوح مع رشة ملح وفلفل أسود وبهارات وتقلب، ثم نضيف البصل ويترك يشوح ثم نضع البسلة والجزر ويقلب.

ثم نضع الأرز ويقلب ونضيف الصويا صوص ثم نضع المرقة وتترك على النار، ونضع ملح وفلفل أسود وتترك على النار حتى تنضج.

طريقة عمل اللحمة بالصويا صوص

كيلو لحمة جوليان.

كوب فلفل ألوان جوليان.

كوب بصل جوليان.

2 ثمرة كوسة جوليان.

ربع كوب صويا صوص.

مرقة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

رشة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير لحمة بالصويا صوص

نضع زيت ثم نضيف اللحمة تشوح ثم نضيف بهارات اللحمة و تترك حتى تتكرمل ثم نضيف البصل ويقلب.

ونضيف الكوسة وتقلب ثم نضع الصويا صوص ونضف الفلفل آخر خطوة وتقلب.

ونضع ملح وفلفل أسود ويترك للسوا ويقدم.

طريقة عمل دجاج بالعسل والصويا صوص

دجاجة مفتوحة من الظهر.

ربع كوب صويا صوص.

راس ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زنجبيل فريش.

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

رشة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

زيت نباتي.

للأرضية:

2 ثمرة بطاطس شرائح.

2 ثمرة بصل شرائح.

فلفل ألوان شرائح (أحمر- أخضر- أصفر).

طريقة تحضير دجاج بالصويا صوص

في بولة نضع الثوم و الزنجبيل وكل التوابل.

ونضع ملح و فلفل اسود و رشة جوزة الطيب ونضيف العسل ونضع الصويا صوص ويقلب.

يمكن إضافة قليل من الماء لتخفيف التتبيلة ونضع زيت ثم تتبل الدجاجة جيدا من كل الاتجاهات، وتحت الجلد يفضل أن تنقع في التتبيلة 6 ساعات.

في طبق بيركس نضع البطاطس والبصل والفلفل ويقلب ويتبل بملح وفلفل أسود ونضع زيت ونضع فوقه الدجاجة، ويمكن إضافة ماء الأرضية وتوضع في فرن ساخن 220 حتى النضج وتقدم.