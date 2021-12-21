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قبل «الارتباط» أسئلة مهمة لازم توجهيها لنفسك.. عشان تختاري صح

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نصائح لمعرفة الزوج الصحيح - صورة أرشيفية

البحث عن الاستقرار هي طبيعة في البشر، ويترجم ذلك مع التقدم في العمر بالارتباط والزواج، لكن قبل الإقدام على تلك الخطوة هناك مجموعة من الأسئلة على الفتاة طرحها حتى تتأكد من مدى نضجها وجاهزيتها للارتباط، وهل هي مؤهلة لذلك أم لا، وحدد الكاتب واستشاري العلاقات الأسرية إيهاب معوض أهم الأسئلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضوابط اختيار شريك حياة بشكل صحيح

يقول «معوض» إنه على الفتاة أن تحدد متطلباتها في شريك الحياة بما يتوافق مع شخصيتها «لازم تسألي نفسك إنتِ مين؟ لو عرفتي أنتِ مين بجد من غير ما تضحكي على نفسك أو تصدقي الصورة اللي الناس تعرفها عنك (واللي مش شرط تكون حقيقية) ساعتها بس هتعرفي إيه مواصفات شريك حياتك اللي المفروض تركزي عليها، يعني مثلا لو حضرتك راسمة قدام الناس إنك متدينة، وإنتي من جواكي مجنونة وبتحلمي بالحرية الكاملة، ساعتها ماينفعش تتجوزي راجل متدين زيادة، والأفضل تختاري راجل وسط عادي، لأنك لو اتجوزتي راجل متدين جدا بناء على الصورة الوهمية اللي رسمها لنفسه هيحصل صدام دايم بينكم».

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نصائح للفتيات قبل الإقدام على خطوة الارتباط

وينصح إيهاب الفتيات بطرح سؤال «إيه هدفك من الجواز؟» قائلا: «لو عرفتي عايزة تتجوزي ليه هتعرفي مين هو الزوج المناسب، يعني لو عايزة تشتغلي في العمل التطوعي بعد الجواز يبقى لازم تختاري واحد متقبل فكرة عمل المرأة بشكل خاص والعمل التطوعي بشكل عام، وقيسي على كده الهدف الشخصي والمناسب للهدف».

يؤكد استشاري العلاقات الأسرية على أهمية معرفة العيوب للتصالح معها ومحاولة تغييرها، بالإضافة إلى تحديد مفهوم السعادة أو الأشياء التي تجعلك سعيدة، مُعلقا: « لازم تحددي مصادر سعادتك الحقيقية لأنك لو ماتعرفيش إيه الحاجات اللي بتسعدك أو فهمتيها غلط هتحتاري».

بداخل كل فتاة صفة أساسية تحلم بها في شريك حياتها لا يمكن التخلي عنها، وينصح معوض الفتيات بالتمسك بتلك الصفة وعدم التنازل عنها حتى تشعر بالرضا في علاقتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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