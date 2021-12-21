كورونا اليوم: بشرى من الصحة العالمية.. ولقاح أنفي يمنع نقل العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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لقاح أنفي يمنع نقل العدوى

كشف ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جماليا الروسي، عن أن لقاح فيروس كورونا الأنفي له مزايا كبيرة من حيث مناعة القطيع، لأن الشخص لا يمكنه نقل الفيروس إلى الآخرين بعد التطعيم، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف، إن "التطعيم عن طريق الأنف يعطي مزايا جيدة فيما يتعلق بمناعة القطيع، لن ينقل الشخص هذه العدوى أبدًا بعد تلقي لقاح الأنف، مضيفًا إن الشخص الذي يتم تطعيمه بلقاحات منتظمة لن يصاب بالمرض، ولكن قد يكون الفيروس في الغشاء المخاطي للشخص، وبالتالي "الفيروس الخطير يمكن نقله إلى غير المطعمين عند السعال أو العطس".

بشرى من الصحة العالمية

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش بأن متحور "أوميكرون" قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد في حديث لقناة "روسيا 24"، إن "هذا الأمر محتمل، وتابعت: "نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لآوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بـ"أوميكرون" غير كافي. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه في حال الانتصار على وباء فيروس كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض.

الصحة العالمية تشدد على ضرورة إنهاء جائحة كورونا العام المقبل

شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أهمية أن يضع العالم "نهاية للوباء" في العام المقبل، محذرا من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من سابقيه.

وقال في إفادة صحفية في جنيف، إن "هناك أدلة مهمة على أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من المتحورات الأخرى، ويصيب من تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض"، وأضاف: "يوجد الآن دليل قوي على أنه ينتشر أسرع بكثير من "دلتا"، ومن المرجح أن يصاب به من تم تطعيمهم أو المتعافين منه مرة أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.

بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19".. متى يمكن أن تقع الوفاة؟

أعلن عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتاين، أن الوفاة بسبب "كوفيد-19" يمكن أن تحدث بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة بالمرض، ويشير العالم في حديث لموقع "Ura.ru" إلى أن "الشخص عندما يصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد، يمكن أن يتوفى بعد مضي 3-4 أسابيع على إصابته، ويدعو العالم إلى عدم توقع ارتفاع عدد الوفيات بسبب متحور "أوميكرون"، أو مسار شديد وحاد للمرض بسببه.

ويقول، "ليس للمرض سمات مميزة واضحة. هذا المرض يشبه الزكام، وجميع المعلومات المتوفرة عنه تشير إلى مساره الخفيف. ولكن جميعها تتحدث بشكل أساسي عن الشباب المصابين في جنوب إفريقيا"، وفقا لروسيا اليوم.