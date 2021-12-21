بعد واقعة معجون الحوائط.. كيف تفرق بين الجبن الرومي المغشوش والطبيعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثار ضبط 37 طنا من الجبن غير صالح للاستهلاك، من مصنع يستخدم معجون حوائط وملح فاسد في تصنيع الجبن، مخاوف العديد من المواطنين، وجعلهم يتساءلون عن التفرقة بين الطبيعي والمغشوش.

لذلك نوضح بعض العلامات التي إذ وُجدت تُصبح الجبنة الرومي صالحة للاستهلاك، غير ذلك فهي مغشوشة لا تصلح تناولها، بحسب ما ذكرته الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة":

- احرصي أن تكون الجبن الرومي ذو رائحة جيدة وطعم ذات نكهة غير متغيرة، خالية من التعفن ذات اللون الأخضر أو الأزرق.

- يجب أن يكون قوام الجبن متماسك، ولونه مائل إلى اللون الأصفر.

- الجبن الصالحة للاستهلاك تكون خالية من النقاط البيضاء أو الزرقاء.

- من العلامات التي تدل على جودة الجبن أن تكون ليس بها تشققات وتتمتع بقدر من الدسم.

- لا يفضل استهلاك الرومي الذي تظهر عليه تبقعات أو طبقة بيضاء.

- لا يجب استهلاك أطراف الجبن الرومي، وذلك لأنها عبارة عن المادة الشمعية المغلفة لقرص الجبنة التي يكثر بها البكتريا والعفن.

نصائح يجب اتباعها عند الشراء:

- عليك شراء الجبن من أماكن البيع الموثوق بها، التي تتحري الدقة مع المصانع.

- تجنب شراء الرومي القديم، لأن مدة تخزينه الكبيرة تجعله أكثر عرضة لنمو البكتريا والفطريات، لذا عليك استبداله بالرومي الجديد.

- الابتعاد عن أطباق الجبن الرومي جاهزة التعبئة في السوبر ماركت، عليك شراء الرومي الذي يتم تقطيعه أمامك لرؤية جودتها.

- لا يفضل شراء سلطات الجبن الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، حيث إنها تضم الجبن الرومي منتهي الصلاحية، أو المتعفن.

- تجنب التغليف المحكم بالنايلون للجبن، فالجبن يحتاج أن يتنفس والتغليف المحكم بالنايلون المطاط يساهم في سرعة النمو البكتريا والتعفن.