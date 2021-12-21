البلوجر أحلام عادل تعلن خطبتها من مصمم أزياء شهير: «عملها فستان الخطوبة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت البلوجر أحلام عادل، خطبتها على مصمم الأزياء أحمد العجمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة عدد من الصور الخاصة بالحفل الذي تم في أجواء عائلية تجمع بين الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وأرفقت البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، تعليقا على الصور قائلةً: «بعد صباح الخير هوا شبكنا بدبلته وقرينا فتحته».

الفستان من تصميم العريس

نسق العروسان ملابس بلون الرمادي الفاتح والغامق، إذ ظهرت العروس بفستان رمادي من تصميم عريسها المصمم أحمد العجمي، وبإنامل خبيرة التجميل شيماء محمود، ظهرت بإطلالة خاطفة للأنظار، فضلا عن ورود متداخلة الألوان.

وشارك مصمم الأزياء أحمد العجمي، عددا من صور الخطوبة، وأرفق تعليقا رومانسيا عليها، قائلا: «أجمل حاجة حصلت لي في 2021، ونقفل السنة على كدا»، لترد عليه العروس بمقطع من أغنية «ربنا يخليك لقلبي» للفنانة كارمن سليمان، قائلةً: «كارمن بتقول من حسن حظي اني قابلتك تقدر تقول جتني في وقتك، وأحلام بتقول كدا وأكتر».

مباركات وتعليقات البلوجرز: أفتن وأقول من أمتى

آلاف من المباركات والتعليقات، تلقاها العروسان البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل وخطيبها مصمم الأزياء أحمد العجمي، كان من بينها أصدقاؤها البلوجرز: «أحلى عروسة، ربنا يخليكوا لبعض، خافوا على نفسكوا من عيون الناس، إيه الحلاوة دي، لايقين على بعض أوي، يا روحي الله أكبر على القمر، ألف مبروك يا أحلام ربنا يسعدكم يا حبيبة قلبي ويكتبلك كل الخير ويكملكم على خير».

وكان من بين التعليقات، تعليق البلوجر آية مكرم، التي تعتبر واحدة من صديقات العروس المقربة، إذ قالت: «ألف مبروك يا أحلام، أفتن وأقول من أمتى ولا أخليني ساكتة».

أحلام عادل، واحدة من أكثر مشاهير السوشيال ميديا والإنفلونسر والبلوجر، يبلغ عدد متابعينها نحو مليون و900 ألف متابع، وكانت خاضت تجربة التمثيل في فيلم إماراتي بعناون «سوشال مان».