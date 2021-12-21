الامارات | محللون: كورونا يخفض متوسط عمر البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: كورونا يخفض متوسط عمر البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال محللون في البنك الملكي الكندي إن وباء كورونا يخفض متوسط ​​عمر البشر المتوقع في المملكة المتحدة بنحو تسعة شهور، ما يساعد على عكس اتجاهات العمر الطويل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تقديرات محللي أسهم التأمين جوردون أيتكين ومانديب جاجبال استندت إلى إحصائيات من معهد وكلية الخبراء الأكتواريين، بالإضافة إلى بيانات من شركات التأمين.

وكتب الخبيران في مذكرة للعملاء: "يحتمل أن تكون هناك موجات مستمرة لكورونا، وتراجع الحالة الصحية بسبب طول أمد الوباء ... يحتمل أن تكون هناك تأثيرات من الدرجة الثانية مثل تأخر التشخيص والعلاج للأمراض الأخرى، ويحتمل أن يكون تأثير التباطؤ الاقتصادي مضرا".

وقال المعهد الملكي الكندي إن زيادة الوفيات سوف تسمح لشركات التأمين على الحياة بإنفاق المزيد من الأموال التي كنت تنحيها جانبا في الاحتياطيات، ما يعزز أرباح التشغيل بنحو 7.4 مليار جنيه استرليني (9.8 مليار دولار)، أو 16%، كل عام على مدى الأعوام الخمس المقبلة.

وأظهر تقرير صادر في يونيو لخبير الأوبئة في جامعة يونيفيرستي كوليدج لندن، مايكل مارموت، انخفاض متوسط ​​العمر البشري المتوقع بمقدار 0.9 عام في جميع أنحاء إنجلترا في عام 2020. وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير في المجلة الطبية البريطانية الشهر الماضي أنه تم فقد 28 مليون سنة من أعمار البشر في عام 2020 في 31 دولة شملتها الدراسة.

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