4 عطور عالمية تزيد من جاذبيتك في الشتاء.. «Code Porfumo» يمنحك القوة والإثارة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اختيارك لعطر مناسب يعكس شخصيتك ويترجم ستايلك لا يقل أهمية عن اختيارك لقطع الملابس، ويعتبر العطر من العلامات المميزة التي تضيف الكمال على إطلالتك، فكلما نجحت في اختيار نوع عطر مناسب لك زاد تألقك وجاذبيتك، ورغم أنه ليس من السهل العثور على عطر يناسبك وخصوصا في فصل الشتاء بسبب التنوع الهائل واختلاف المكونات، تتعتبر أفضل العطور المناسبة لك التي تتكون من العنبر والمسك والتوابل.

تقدم لك «هن» وفق موقع perfumehut، أهم 4 عطور للرجال تزيد من أناقتك وجاذبيتك خلال فصل الشتاء.

1 Million

هو عطر ساحر يأتي في علبة فاخرة تشبه سبيكة الذهب ويعبر عن القوة والسيطرة، يعتبر واحد من أكثر العطور مبيعا في أوروبا، نتيجة المزيج الرائع من العنبر والخشب، بالإضافة إلى المكونات الحارة الجذابة، يمكنك استخدام العطر في المناسبات التي ترغب فيها في ترك أقوي تأثير، كما أنه ملائم لبيئة العمل، يدوم طويلا ويمكن أن يستمر معك إلى اليوم التالي دون أن تشعر بأن رائحته تغيرت.

Aqua Di Giò

هو عطر غني وأنيق، فهو مزيج من روائح الجريب فروت والباتشولي والذهبي المدفوعة بمزيج من الخشب الدافئ، العطر ممتاز لعشاق الروائح الحلوة، ويعتبر عنوان الذكورة كمان يقول البعض من عشاقه، انتظر قليلا بعد رش العطر فكلما مضى وقت ازداد جمالا.

Oud Mood

من العطور المتميزة برائحة العنبر والخشب والعود والقليل من التوابل الدافئة والمسك، رائحته تدوم لفترة طويلة وقوية الثبات وكذلك متوسطة الانتشار، كما أنه مناسب للأشخاص الذين يفضلون العطور المركزة الشرقية الدافئة.

Code Porfumo

هو عطر شرقي برائحة ذكورية جدا يعكس القوة والإثارة الموجودة في عطور أرماني، يمتاز هذا العطر الرائع بتركيبة خشبية مع مزيج من الأزهار والفواكه ومزيج من العنبر والليمون المنعش والهيل لانتعاش يدوم طويلاً.