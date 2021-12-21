موقف كوميدي لـ ماجد المصري وزوج ابنته في عقد قرانها: «الأنسة العاقلة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف كوميدية وأخرى مُبكية غلبت على حضور الفنان ماجد المصري لعقد قران ابنته «ماهيتاب» في إطار عائلي، وشارك تفاصيلها الفنان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» حتى تصدر محركات البحث «جوجل».

ضحك هستيري بسبب «الآنسة العاقلة»

كان من بين اللقطات والفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل دخول الفنان ماجد المصري، وابنته «ماهيتاب» في حالة من الحزن لافتراقهما، هي كواليس عقد القران والكلمات العفوية التي كانت بين العريس والأب، أثناء ترديد الأول كلمات المأذون، قائلا: «الآنسة العاقلة البكر الرشيدة»، ليدخل الحضور في هيستيريا من الضحك.

ماجد المصري: متصغرناش وعديها

رد الفنان ماجد المصري، على زوج ابنته، قائلًا: «عاقلة يا مصطفى عديها متصغرناش»، لتنطلق الكثير من التعليقات على مقطع الفيديو فكان من بينها: «عسل أوي، العيلة الفرفوشة رزق، تقريبا هو الاختلاف على العاقلة عندهم شك، قمر أوي، عيلة عسل وقمر بجد».

إطلالة ماهيتاب المصري في عقد قرانها

وكانت ظهرت العروس بإطلاله بسيطة وأنيقة بحجابها الأبيض واعتمدت على الماكياج الهادئ، وكانت شاركت صورا من كتب الكتاب، واحتفالها رفقة أصدقائها عبر خاصية «الاستوري» على حسابها على موقع تبادل الصور «انستجرام».

ونشر الفنان ماجد المصري، صورا من عقد القران، وعلق عليها: «تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي، وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله».

ونشر زوجها مصطفى القاضي صورا من عقد القدران، مدونًا: «الحمدلله.. كتب الكتاب».

يذكر أن ماهيتاب هي ابنة ماجد المصري من زوجته الأولى منى إش إش، حيث أنجب منها ماهيتاب وشقيقها أحمد، وتمارس رياضة الملاكمة، وتمت خطبتها من رجل الأعمال مصطفى القاضي في سبتمبر 2020 في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.