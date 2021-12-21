رانيا محمود ياسين عن تمثال والدها في بورسعيد: «عاش عمره كله يحبها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عشق محمود ياسين طيلة حياته «بورسعيد» تلك المحافظة التي ولد فيها ولم يترك مناسبة إلا وعبر فيها عن حبه وامتنانه كونه من أبناء المدينة الساحلية الباسلة، وبعد مرور أكثر من عام على وفاته، جرى الكشف عن تمثال لعملاق التمثيل محمود ياسين في بورسعيد، أعلنت عنه ابنته رانيا محمود ياسين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام معلقة: «تمثال الفنان محمود ياسين، يزاح عنه ستار بمحافظة بورسعيد يوم 23 ديسمبر القادم بإذن الله تعالي، الله يرحمه ويسكنه الجنة يا رب في الفردوس الأعلى يا حبيبي».

رانيا محمود ياسين تعبر عن فرحتها بالتمثال

وعبرت «رانيا محمود ياسين» عن فرحتها العارمة بالتمثال لـ «هن» قائلة: «مبسوطة وفخورة جدا بالاحتفالية الجميلة دي وسعيدة، وحاسة بحب وامتنان وتقدير من محافظة بورسعيد لوالدي، وتقديرهم لابنهم البار اللي عاش عمره كله بيحب بورسعيد ومبيحبش مدينة في الدنيا قدها، فأنا سعيدة بالتقدير ده وإن شاء الله نكون موجودين نحضر الاحتفالية، ورحمة الله على أبويا الغالي، إن شاء الله يكون حاسس بينا وواصله الحب ده».

تفاصيل التمثال.. استغرق 6 أشهر

وكان عصام درويش أستاذ النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومصمم التمثال كشف عن تفاصيله لـ«الوطن»، قائلا: «يبلغ ارتفاع التمثال 130 سم، والقاعدة بارتفاع 160 سم، وسيوضع بمدخل أوبرا بورسعيد، وقد استغرق مني التمثال 6 أشهر والافتتاح سيكون الخميس المقبل 23 ديسمبر».

تمثال الراحل محمود ياسين ليس العمل الأول لعصام درويش، فله العديد من المجسمات المتميزة من أبرزها: تمثال صالح سليم من البرونز بالنادي الأهلي بالجزيرة عام 2007، تمثال فاتن حمامة من البرونز بدار الأوبرا المصرية 2018.

يذكر أن الراحل محمود ياسين من مواليد محافظة بورسعيد عام 1941، قدم مجموعة هائلة من الاعمال الدرامية والسينمائية وبعد مسيرة طويلة من الإبداع رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، وله من الأبناء عمرو ورانيا، ومؤخرا شارك حفيده «محمود عمرو محمود ياسين» في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها «اللي ملوش كبير».