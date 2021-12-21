مصر ستحصل عليه.. ما تريد معرفته عن الدواء الجديد ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، إن الشركة تسابق الزمن لتوفير 2,5 مليار جرعة للقاح كورونا من أجل تقديم أمل للبشرية، والآن تقدم أملا جديدا لبعض الفئات من المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، متمثلا في دواء جديد مبتكر بأجسام مضادة ممتد المفعول من 6 أشهر وحتى سنة.

وأضاف الورداني، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الدواء حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الأمريكية، وهيئة الدواء المصرية تجرى أبحاثها عليه من أجل طرحه داخل السوق المصرية، متابعا: "منذ 4 شهور مصر تتفاوض على هذا الدواء وهيى من أوائل الدول التي سيكون لديها هذا الدواء".

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن علاج "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، وفقا للموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

وفقا للدراسة التي كشفت عنها الشركة، فإن هذه الحقنة التي جرى تطويرها من قبل "أسترازينيكا" تمت تسميتها علميًا بـ"إيه زد ديى 7442"، وهي عبارة عن مزيج من الأجسام المضادة التي تساعد الجسم في محاربة الفيروس.

التجربة

وشملت التجربة السريرية 903 من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وكانوا من بين الأكثر عرضة لأن تتطور لديهم حالة شديدة من جراء الفيروس، لأن عددًا منهم يعانون اضطرابات صحية بأنواع مختلفة.

النتائج

وأظهرت نتائج التجارب السريرية نجاحًا كبيرًا للحقنة في الوقاية من تدهور الحالة الصحية، لدى الأشخاص الذين مرضوا بكورونا وشعروا بأعراض متوسطة الشدة.

وبينت التحاليل الأولية للنتائج أن العقار خفف من خطر الإصابة بالأشكال الحادة أو المميتة لكوفيد-19 في 67 في المئة من الحالات مقارنة بالعلاج بالدواء الوهمي.

فائدة مهمة للحقنة

وفقا للخبراء، فإن هذا العلاج مناسب جدًا للأشخاص الذين لا يستطيعون أخذ اللقاح لأسباب صحية، أو من لا يحصلون على مناعة كبيرة عند التطعيم، أو من يعانون من أمراض تجعل وضعهم حرجًا أمام العدوى.

مدة فعالية الحقنة

الدواء ممتد المفعول من 6 أشهر وحتى سنة.

ترخيص الدواء

الدواء حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الأمريكية، بينما تجري هيئة الدواء المصرية أبحاثها عليه من أجل طرحه داخل السوق المصرية.

هل الدواء الجديد فعال ضد أوميكرون

الدواء الجديد فعال ضد متحور أوميكرون وفقا لما ذكره حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر.