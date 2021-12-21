الأعراض متشابهة جدا.. كيف تفرق بين نزلة البرد والإصابة بـ أوميكرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خلال الطقس البارد وفصل الشتاء، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد، غير إن ظهور إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في مصر، أثار قلقا، خصوصا أن أعراضه تتشابه إلى حد كبير مع أعراض نزلة البرد، فكيف يمكن التفريق بينهما؟

وشارك الطبيب البريطاني، أمير خان، بعض الخصائص الفريدة لسلالة أوميكرون الجديدة، موضحًا أنه لا توجد طريقة بسيطة لمعرفة الفرق بين نزلة البرد وكوفيد، وفقًا لموقع express.

وأفاد أمير خان بأن هناك تقارير متزايدة عن حكة في الحلق وآلام في العضلات من أشخاص مصابين بأوميكرون، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض لا تندرج تحت العناصر الثلاثة الكلاسيكية "فقدان الشم- الشهية، والسعال الجديد والحمى" المرتبطة بالسلالات السابقة لفيروس كورونا.

ولفت الطبيب إلى أن 50 في المائة فقط من الحالات أبلغت عن الأعراض الأصلية.

-ماذا تفعل عندما تظهر علامات البرد؟

ووفقًا لدكتور أمير خان إذا بدأت تعاني من أعراض شبيهة بالبرد، مثل سيلان الأنف أو الصداع، فعليك الحصول على اختبار "بي آر سي" وافترض أنك مصاب بـ"كورونا"، حتى تعود سلبية، مشددًا على ضرورة التعامل معه وكأنك "مذنب حتى تثبت براءته".

تأتي النصيحة بافتراض أن الأعراض الشبيهة بالبرد ناتجة عن "أوميكرون" بعد تحليل أولي لبيانات دراسة من الحالات الإيجابية في لندن، فلم يجد التحليل أي اختلافات واضحة في الأعراض المبكرة (ثلاثة أيام بعد الاختبار) بين دلتا وأوميكرون.

علاوة على ذلك، كانت الأعراض التي تم الإبلاغ عنها في الدراسة شبيهة بالبرد الشديد:

-سيلان الأنف

-صداع الراس

-التعب إما خفيف أو شديد

-العطس

-التهاب الحلق.

رداً على النتائج، قال عالم الأوبئة البريطاني تيم سبيكتور: "نأمل أن يتعرف الناس الآن على الأعراض الشبيهة بالبرد والتي يبدو أنها السمة الغالبة في أوميكرون.