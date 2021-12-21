احذر هذا النوع من المفروشات عند تدفئة طفلك الرضيع.. قد يؤدي إلى الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، من نوع محدد من المفروشات والوسائد عند تدفئة الأطفال الرضع خلال الطقس شديد البرودة.

وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح محملة بالأتربة، وسقوط أمطار على سواحلنا الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.

ونصح (CDC) بتجنب أي وسائد أو مفروشات ناعمة لينام عليها الطفل الرضيع، حتى لا يتعرض لانسداد أنفه وفمه، وبالتالي يمكن أن تتداخل مع تنفسه وتسبب متلازمة موت الرضيع الفجائي (SIDS).

وذكر أن وضع الرضع على بطنه ووجهه إلى أسفل على فراش ناعم مثل أنواع الألحفة وجلود الغم هي عادة خطرة، لذا عليك استخدام فراش ثابت ومغطى بشرشف مثبت جيداً، واثنيها حول فراش السرير حتى لا تغطي وجه طفلك.

وقدم المركز بعض النصائح المهمة:

- يجب ألا ينام الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد في غرفة باردة، لأنهم يفقدون حرارة الجسم بسهولة أكبر من البالغين.

- ألبس الأطفال ملابس أكثر دفئًا مثل البيجامات ذات القدمين أو البطانيات التي يمكن ارتداؤها من قطعة واحدة أو أكياس النوم.

- حاول الحفاظ على درجة حرارة دافئة داخل منزلك.