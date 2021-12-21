نجل محمود عبد العزيز يعقد قرانه على خطيبته الفرنسية.. ويوجه رسالة مؤثرة لوالده (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎بمقطع فيديو مؤثر، أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، عقد قرانه على خطيبته الفرنسية «سارة»، حيث ظهر الزوجان أثناء عقد قرانهما بمكتب المأذون، وفي وجود شقيقه الأصغر كريم محمود عبد العزيز، وعدد من أفراد الأسرة.

«عملتها واتجوزت يا حاج»

وخلال الفيديو الذي شاركه نجل الفنان محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل، قال خلالها: «إلى أبي الغالي، أنا عملتها واتجوزت يا حاج، و رغم إن حضرتك ما بتفارقنيش، بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا، ‎رسميًا مستر أند مسيز عبد العزيز، اللهم لك الحمد والشكر».

وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال منشوره: «لقد تزوجنا بفضل الله شرعًا و قانونًا أمام الله وأمام الجميع، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خي، ‎اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أي شر، وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف أنه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب، وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا».

واختتم منشوره بطلب الدعوات له ولزوجته من متابعيه وجمهوره، قائلًا: «‎دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعًا إن شاء الله».

من هي خطيبة محمد محمود عبد العزيز؟

ويستعرض «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن خطيبة الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

- تدعى «سارة»، أو «سافاناه».

- تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.

- كانت تعرفت على خطيبها محمد محمود عبد العزيز عن طريق المصادفة خلال تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أكثر من 13 ألف شخص.

- تحرص على نشر العديد من الصور واللحظات الرومانسية التي تجمعها بخطيبها الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

- تحرص «سارة» على كتابة بوستات عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته وميلاده بشكل مستمر.