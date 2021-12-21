فيديو نادر يجمع أدهم نابلسي بـ مايا دياب: بحبك حبك مش مألوف (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريح صادم من الفنان أدهم نابلسي أثار الجدل عقب إعلانه اعتزال الفن، بعدما وصف العمل بالفن بأنه «حرام»، ليتلقى سيلا من الانتقادات من قبل الفنانين وكانت على رأسهم الفنانة مايا دياب، والتي كتبت عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «‏الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه..#الفن_مش_حرام».

فيديو نادر يجمع أدهم نابلسي ومايا دياب

وبعد الهجوم الحاد الذي شنته مايا دياب على أدهم نابلسي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر يجمع الثنائي مايا دياب وأدهم نابلسي، خلال البرنامج الغنائي «هيك منغني» على قناة MTV الفضائية اللبنانية، وظهر «أدهم» في الفيديو وهو يغني أمام «مايا» وقال: «بحبك يا مايا حب مش مألوف لا بينحكي ولا بينوصف بحروف»، وعبرت «مايا» عن تشجيعها له وليرد عليها: «عندك خبر شو حلوة أنتي يا روحي أنتي».

اعتزال أدهم نابلسي

وكان الفنان الأردني أدهم نابلسي أعلن اعتزال الغناء أمس، وذلك في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال فيه، إنه يزف إلى متابعيه خبر سعيد قائلا، «كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين، ويجب أن يكون الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة».

وأدهم نابلسي من موالد الأردن عام 1993، ويعد الابن الأصغر بين أخوته، وبدأ الغناء بمشاركته في أحد برامج الغناء الشهيرة، وتمكن بعد ذلك من تقديم المزيد من الفن، وزادت شهرته بشدة مؤخرا.