نصائح للرجال للحفاظ على بشرتهم في الشتاء.. تجنب أشعة الشمس وقشر جسمك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلال فصل الشتاء يتعرض العديد من الرجال إلى جفاف البشرة مثلما تتعرض الفئة النسائية، وهو ما قد يسبب لهم شعورًا بالإزعاج، نظرًا لأن العديد من الرجال يرغبون دائمًا في الظهور بشكل أنيق، ومظهر جذاب.

نصائح للرجال للحفاظ على بشرتهم في الشتاء

وعلى هذا النحو يقدم موقع kiehls الأمريكي المتخصص في علاجات التجميل، مجموعة من النصائح للرجال للحفاظ على نضارة بشرتهم خلال فصل الشتاء والبرد القارس، والتي تتمثل في:

1- ترطيب الوجه بصورة يومية

يجب عليك ترطيب وجهك بصورة يومية من خلال استخدام منتجات العناية ببشرة الذكور، وخاصة المشبعة بخلاصة الكستناء، وفول الصويا، وفيتامينات C و E، حيث تساعد تلك العناصر البشرة على مقاومة آثار الإجهاد.

2- ترطيب الشفاة قبل الخروج في البرد

ينبغي عليك وضع مرطبًا مزودًا بزبدة الشيا على شفتيك قبل الخروج للمساعدة في ترطيبها، وتحسين مظهر الشفاه الجافة، كما يمكن وضعه أيضًا بشكل مكثف قبل الذهاب إلى الفراش والنوم ليلًا.

3- استخدام كريم الحلاقة

فائدة أخرى لكريم الحلاقة، وهو إمكانية استخدامه كمرطب للبشرة الجافة للرجال في فصل الشتاء، إذ يساعد في الحفاظ على شعر اللحية والجلد رطبين، فبعد تنظيف وجهك ضع كمية من «لوشن» الحلاقة، ليساعد البشرة على أن تكون ناعمة الملمس.

4- استخدام كريم للأيدي الجافة

غالبًا ما تكون اليدين هي أول من تظهر عليه علامات الجفاف عندما يكون الطقس باردًا، خلال فصل الشتاء، لذلك يمكنك استخدام مرطب اليدين الذي يوفر رعاية كاملة طوال اليوم لجعل الأيدي رطبة بشكل واضح.

5- ارتداء قناع واق من الشمس

من المهم لك كرجل ارتداء قناع واقٍ من الشمس في كل مرة تخرج خلالها، فأن الوقاية من أشعة الشمس تساعد في منع الشيخوخة المبكرة للجلد.

6- تقشير الجسم

تقشير الطبقة الخارجية للجسم بشكل مستمر، يجعله مهيأ للرطوبة، والبشرة تكن أكثر ليونة، مع استخدام المرطبات فيما بعد تقشيره.