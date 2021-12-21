طرق علاج نزلات البرد في موسم الإنفلونزا وتحذير لمرضى الضغط

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والبرودة الشديدة يبدأ موسم نزلات البرد والإنفلونزا التي تصيب الأطفال والكبار في ظل انتشار ونشاط فيروس كورونا المستجد، وهو ما يدعي ربات المنزل للقلق حين يظهر ولو عرض واحد من أعراض البرد لدى أحد أفراد الأسرة، ويستعرض التقرير التالي طرق علاج نزلات البرد بسرعة وسهولة في البيت بحسب موقع healthline الطبي المتخصص.

الفرق بين البرد والإنفلونزا

نزلات البرد والإنفلونزا متشابهة جدًا في البداية، فكلاهما من أمراض الجهاز التنفسي ويمكن أن يسببان أعراضًا مماثلة، حيث تشترك كل من نزلات البرد والإنفلونزا في بعض الأعراض الشائعة، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأي من المرضين من:

سيلان أو انسداد الأنف.

العطس.

آلام الجسم.

التعب العام.

كقاعدة عامة، تكون أعراض الأنفلونزا أكثر حدة من أعراض البرد.

علاج نزلات البرد في البيت

تشمل العلاجات المنزلية الأكثر فعالية وشائعة لنزلات البرد هي:

الغرغرة بالماء المالح.

الراحة والبقاء رطبًا.

تظهر بعض الأبحاث أيضًا أن الأعشاب قد تكون فعالة في تقليل أعراض البرد.

ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه العلاجات لا تشفي أو تعالج الزكام، ولكن يمكنها فقط تقليل حدة الأعراض وتسهيل التعامل معها.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتحدث مع طبيبك قبل تناول أي دواء من أدوية البرد المتاحة بدون وصفة طبية.

يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم تناول تلك الأدوية دون مخاوف، ولكن بعض الأدوية المزيلة للاحتقان تعمل عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة ضغط الدم، وإذا كنت تعاني بالفعل من مشكلات في ضغط الدم، فقد يؤدي الدواء إلى تفاقم حالتك الصحية، بالإضافة إلى تناول فيتامين سي، والشوربة الساخنة والليمون، وكذلك استخدام قطرات توسيع الأنف.