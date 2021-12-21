هذا الطعام تناوله يوميا يساعد على خفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة يمكن معالجتها بتغيير نمط الحياة مثل النظام الغذائي، ولكن ما هو الطعام يجب تناوله للمساعدة على الخفض؟

يعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين في روتينك اليومي من أكثر الطرق فعالية لخفض ضغط الدم.

ويعد النظام الغذائي الصحي الغني بالفواكه والخضروات مفيدًا لعدد من الأسباب، من الحفاظ على الوزن إلى الحصول على العناصر الغذائية الكافية من المكونات الطازجة والطبيعية.

ومع ذلك، فإن مجموعة واحدة من الخضار على وجه الخصوص لها الفضل في الحد من ارتفاع ضغط الدم الخطير. تظهر الأبحاث أن الخضار الورقية الخضراء الغنية بالنترات يمكن أن تخفض ضغط الدم في أقل من 24 ساعة. يمكن أن يؤدي تناول الخضار الورقية الخضراء يوميًا إلى خفض ضغط الدم، وفق ما أورد "سبوتنيك".

أمثلة على الخضار الورقية:

-الكرنب

-الشمرة

-الملفوف الصيني

-الخس

-السبانخ

-السلق السويسري.