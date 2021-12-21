أفكار جديدة وبسيطة للاحتفال برأس السنة.. «مش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن أعياد رأس السنة الجديدة 2022، حيث يستعد الملايين حول العالم للاحتفال بهذا اليوم المميز، وتتجمع الحشود من كل اتجاه لقضاء رأس السنة بشكل ممتع وبطرق مختلفة، وخلال السطور التالية، نستعرض أفكارا جديدة للاحتفال برأس السنة الجديدة، حسب موقع popsugar الأمريكي.

أفكار جديدة للاحتفال برأس السنة

هناك الكثير من الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها في المنزل في رأس السنة الجديدة، من تجربة وصفات جديدة من الطعام إلى ممارسة الألعاب مع الأصدقاء إلى مشاهدة جميع أفلامك المفضلة، ولست مضطرًا للقيام بالذهاب إلى أماكن باهظة الثمن، أو تكلف نفسك مبالغ مادية طائلة، وإليك أبرز الأفكار للاحتفال برأس السنة..

1 - تحضير الكوكتيلات المختلفة

الاحتفال في المنزل يعني أنك لن تضطر إلى الانتظار في طابور للحصول على مشروب باهظ الثمن، فقط يمكنك القيام بتحضير المشروبات المفضلة إليك، وإعداد الكوكتيلات المختلفة، التي تصبح بين يديك على مدار الليلة.

2- تناول الكثير من الوجبات الخفيفة

الطعام اللذيذ أمر لا بد منه في ليلة رأس السنة الجديدة، حتى لو كنت لا تجيد الطهي، لكنك يمكنك تناول العديد من المقبلات والوجبات الخفيفة على مدار الليلة، وتجربة الأطعمة الجديدة التي ترغب في التعرف على مذاقها.

3- شراء ملابس جديدة

يمكنك شراء قطع ملابس جديدة من التي تفضل ارتداءها، وذلك للشعور بالتغيير وإدخال السرور إلى قلبك هذا اليوم المميز، بالتزامن مع استقبال عام جديد.

4- ممارسة ألعاب الطاولة

يهوى الكثير خلال الاحتفال برأس السنة داخل المنزل، لممارسة ألعاب الطاولة والشطرنج وغيرها من الألعاب البسيطة المسلية، والتي يسهل شراءها من متاجر الألعاب بمبالغ بسيطة غير مكلفة.

5- مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية

على مدار تلك الليلة، تتجه القنوات التليفزيونية إلى عرض العديد من الأفلام والبرامج المسلية، التي تجذب انتباه المشاهدين، وتساعدهم على تقضية أوقات ممتعة.