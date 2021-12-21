نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء: ابتعد عن المدخنين وعليك بالعسل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤرق مشكلة الجيوب الأنفية الكثيرين خلال فصل الشتاء خاصة مع برودة الطقس وهطول الأمطار والرياح المحملة بالأتربة، فتحدث أحيانا التهاب في الغشاء المخاطي الذي يبطن الجيوب الأنفية، بسبب الجراثيم واحتباس الهواء الذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الجيوب، ما يجعل المرضى يبحثون عن طرق لعلاجه والتخلص من آلامه خلال فصل الشتاء.

ويُقدم هُن نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء، وفق موقع «مايو كلينيك».

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء

- تناول المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة، مثل، البرتقال، والجوافة، وعصير الليمون.

- تناول المشروبات الدافئة ويفضل إضافة العسل الأبيض إليها الذي يساعد على تقوية المناعة.

- تناول ملعقة من العسل الأبيض على الريق.

- تناول السوائل بكميات كبيرة.

- وضع قماش على الأنف أثناء الخروج تجنبًا للأتربة.

- في حالة انسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس، يجب غسل الأنف بمحلول ملحي.

- ارتداء ماسك محكم حول الأنف.

- تناول الأطعمة التي تحتوى على البروبيوتيك، مثل الثوم، الزبادي، الموز الأخضر، تساعد على منع التهابات الأنف.

- تجفيف الجسم بعد الاستحمام يسهم في تجنب زيادة احتقان الأنف والرشح.

-وضع كمادات دافئة على الأنف مرتين يوميًا، لأن ذلك يفيد الجيوب الأنفية ويساعد في تحسن حالتها.

- الابتعاد عن التدخين وعدم الجلوس في أي مكان به مدخنين.

أعراض الجيوب الأنفية

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن:

- الشعور بالألم عند لمس العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة.

- ضعف الإحساس بالشم والتذوق.

- ألم الأذن.

- الصداع.

- التهاب الأنف.

- سيلان الأنف.

- انزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق.

- احتقان وانسداد الأنف وصعوبة التنفس من الأنف.

- ألم الفك العلوي والأسنان.

- السعال أو «النحنحة».

- التهاب الحلق.

- رائحة الفم الكريهة.

- الإرهاق.