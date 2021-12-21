شيف إيطالي يكشف سر خلطة البيتزا الأصلية «نابوليتانا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتنافس العلامات التجارية والمطاعم العالمية في التنوع والابتكار في مكونات البيتزا، وتعد البيتزا الإيطالية هي الأشهر على الإطلاق لاسيما «بيتزا نابوليتانا» والمعروفة باسم بيتزا نابولي أو «أصل البيتزا»، تتكون من الطماطم والجبنة الموزاريلا والريحان، إضافة إلى بيتزا نابولي الشهيرة التي يعشقها السياح.

سر طريقة عمل البيتزا الإيطالية، وطعمها المميز المختلف عن أي بيتزا موجودة في العالم، يكشفه الشيف الإيطالي المصري محمد السيد خلال حديثه لـ«هن».

الدقيق

ما يميز البيتزا الإيطالية النابلوية استخدام نوع الدقيق فهو السر في جعل البيتزا هشّة وخفيفة، حيث يتم استعمال دقيق زيرو «0» أو الزيرو زيرو «00» أو خليط بينهما، وهو دقيق أبيض شديد النعومة دون ردة، نسبة النشا فيه أقل والجلوتين أعلى.

التسوية ومصدر الحرارة

تتم تسوية البيتزا في إيطاليا في أفران حطب تصل درجة الحرارة فيها إلى 400، عكس الفرن الكهربائي العادي التي تكون فيه درجة الحرارة محدودة 260:280 لا تصل إلى السخونة المطلوبة، حيث يتم خبز البيتزا لمدة 60-90 ثانية.

الطماطم

في إيطاليا يتم استخدام الطماطم معتدلة الحموضة، حيث يتم سلق الطماطم ثم تقشر وتضرب بالخلاط ثم يضاف إليها ملح وزيت الزيتون، ولا يتم تسويتها أكثر من اللازم.

نصائح لضمان نجاح «بيتزا نابوليتانا»

كل 2 كيلو وربع دقيق يضاف إليه لتر من الماء، و100 جرام زيت، و55 جرام ملح، والخميرة حسب الطقس ودرجة الحرارة، فإذا كان الطقس حارا تكون من 1:5 جرام و لو كان باردا فتضاف بنسبة من 10:15 جرامات.

زيت الزيتون

من أهم المكونات في البيتزا الإيطالية فهو يعطيها طعمها المميز.

يجب عجن العجين باليد أو بعجان منخفض السرعة.