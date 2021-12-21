توقعات الحالة العاطفية للأبراج 2022.. «السرطان» أقل حظا و«القوس» هيحب من أول نظرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع نهاية كل عام يبدأ خبراء الأبراج وعلم الفلك في طرح التوقعات الجديدة الخاصة بأصحاب الأبراج على الأصعدة المختلفة، ولا سيما الجانب العاطفي الذي يرغب الكثيرون في معرفة التوقعات الخاصة بهم.

الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الأبراج، الذي وضع التوقعات العاطفية الخاصة بالأبراج الفلكية في العام الجديد 2022، خلال حديثه لـ«هن».

الحمل

يحمل العام الجديد العديد من المفاجأت الجميلة والواعدة لأصحاب برج الحمل على الصعيد العاطفي.

الثور

توجد عدد من الأشهر هي الأكثر ملاءمة لأصحاب برج الثور على المستوى العاطفي منها فبراير ومارس وأبريل ويونيو وأغسطس وأكتوبر.

الجوزاء

يواجه أصحاب برج الجوزاء هذا العام حالة من الشك وعدم اليقين والتوتر على المستوى الرومانسي.

السرطان

يواجه أيضًا أصحاب برج السرطان الشك في مشاعرهم، ويعتبر الأقل حظوظًا في العام الجديد وتنتابه الشكوك، لكن في شهر فبراير يكون لديه رؤية أوضح في الأمور العاطفية.

الأسد

في شهر يناير يواجه أصحاب برج الأسد اختبارا في العلاقة العاطفية، وفي حال نجاحها تستمر علاقته لكن إذ حدث الانفصال فلن تستمر.

العذراء

يعتبر العام الجديد عام الازدهار على مستوى الحب والرومانسية، ويحدث زواج في منتصف العام.

الميزان

للأسف يحدث انفصال في العلاقة العاطفية لبعض أصحاب برج الميزان خلال شهر فبرارير، وفي شهر يناير يواجه في بوادر الانفصال.

العقرب

يتعامل بحذر خلال العام الجديد في الجانب العاطفي، وعليه تحليل دوافعه ومشاعره، كما توجد بعض الشهور ليست جيدة على المستوى العاطفي.

القوس

يعتبر عام الرومانسية لأصحاب برج القوس، كما أن شهر فبراير يكون الشهر المليء بالحب.

الجدي

بداية من شهر أبريل حتى شهر يوليو يوجد ازدهار في المستوى العاطفي، لكن شهر يناير يحدث تراجع لكوكب الزهرة وعدم ازدهار في العلاقة العاطفية.

الدلو

هناك تناغم وانسجام في العام الجديد، ويعتبر من أفضل الأبراج على المستوى العاطفي ويوجد حب متبادل لكن عليه انتظار الوقت المناسب.

الحوت

رغم أنه برج الجمال والفن، لكنه يواجه خمولا واكتئابا في بعض الشهور، لكن في نهاية العام وتحديدًا شهري نوفمبر وديسمبر يكون الأكثر حظًا في الجانب العاطفي.