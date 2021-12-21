الامارات | مرضى الكلى والسكري.. تجنبوا هذه المأكولات قدر الإمكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الكلى والسكري.. تجنبوا هذه المأكولات قدر الإمكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقول أخصائية تغذية من مستشفى فاطمة في لكناو الهندية، إنه في الحالات التي يترافق فيها مراض السكرين مع مرض الكلى، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، لأ تزيد من ضغط الدم أو يصعب هضمها.

وتفسر الطبيبة شيلبا سينغ ذلك بالقول إن الكلى التي تساعد على تصفية الدم وإزالة الفضلات تحتاج إلى عمل إضافي لتناول هذا النوع من الأطعمة كما أن الكلى تصبح أقل كفاءة مع مرور الوقت، وبالتالي يجب على البالغين الذين يعانون من بعض أنواع مشاكل الكلى تجنب العناصر الغذائية المختلفة والمواد الكيميائية وغيرها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور من نظامهم الغذائي العام.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مرض الكلى ومرض السكري في نفس الوقت بحسب onlymyhealth، ووكالة «سبوتنيك»:

اللحوم والأطعمة المصنعة



غالبا ما تصنع اللحوم المصنعة عن طريق تجفيف اللحوم وتمليحها ومعالجتها وتدخينها، مما يؤدي إلى التخلص من جميع العناصر الغذائية ويترك فقط الكربوهيدرات غير الصحية.

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والتي تشكل في الواقع وحدها 60-70٪ من المسموح به يوميا. ومن ثم يمكن أن تؤدي إلى انهيار وظائف الكلى إذا تم تناولها بشكل يومي.

المشروبات الغازية داكنة اللون

تحتوي المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة على نسبة عالية من الفوسفور والتي تستخدم غالبا في المشروبات الغازية والمشروبات. وتحتوي معظم هذه المشروبات على 90-180 مجم من الصودا في 350 مل. هذا أكثر بكثير من الحد الأعلى المسموح به لمريض السكر فيما يتعلق بمدخول الفسفور اليومي.

الفواكه التي تحتوي على البوتاسيوم



لا يمكن لمرضى السكر الذين يعانون من أمراض الكلى، تناول فواكه معينة تحتوي على نسبة عالية من السكر أو تحتوي على كمية متزايدة من البوتاسيوم. وهذا يشمل الفواكه: الأفوكادو والمشمش والكيوي والبرتقال والموز. ويمكن استبدالها بفواكه أخرى تحتوي على البوتاسيوم الصحي مثل العنب والأناناس والمانجو والتفاح والتي يمكن تناولها كبديل لتلبية الرغبة والتغذية.

الفواكه المجففة



تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من السكر والمعادن مثل البوتاسيوم، لذلك يُنصح بعدم تناولها، كما يُحظر على مرضى السكر تناول الفواكه المجففة بشكل خاص لأن السكر سريع الهضم الموجود في هذا الطعام يمكن أن يؤثر سلبا على حالتهم الصحية.

الفاصولياء والعدس



لا يجب على مرضى الكلى تناول الفاصولياء والعدس، هذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الفوسفور والصوديوم ويمكن أن تكون مشكلة كبيرة إذا كانت بكميات زائدة قليلة.

العصائر المحلاة



معظم عصائر الفاكهة المعبأة تحتوي على العديد من المواد الحافظة والسكريات المضافة التي تزيد من مستويات السكر في الدم في الجسم. ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، ولتجنب ذلك، حاول الحصول على المزيد من العصير الطازج الذي يصنع في المنزل ولا تضيف أي سكر إضافي.

بعض الخضار الورقية



السبانخ والبنجر الأخضر والسلق هي بعض الخضروات الخضراء التي يجب تجنبها للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى لاحتوائهم على نسبة عالية من البوتاسيوم.

كما تحتوي هذه الخضروات أيضا على حمض الأكساليك وهو عبارة عن معادن مترابطة يمكن أن تنتج حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين للخطر

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