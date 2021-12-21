الامارات | احذر هذا «القاتل غير مرئي» في مطبخك.. نصائح لاستخدامه وتنظيفه

شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذا «القاتل غير مرئي» في مطبخك.. نصائح لاستخدامه وتنظيفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 ديسمبر 2021

قلة من الناس ينتبهون أو يعرفون أن هناك قطعة أساسية في المطبخ، قد تتحول مع الوقت إلى «قاتل غير مرئي»، نظرا للخطورة التي تمثلها على الصحة. ويتمثل هذا «القاتل» بلوح التقطيع الذي لاغنى لأي مطبخ عنه، وللأسف يتحول هذا اللوح إلى أرض خصبة للعديد من البكتيريا الضارة والخطرة جدا على الصحة، حتى مع تنظيفه.

وفقًا لبحث نشرته وكالة «سبوتنيك»، فإنه يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع، فبعد تقطيع المأكولات البحرية مثلا، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح، وعند دخول جسم الإنسان، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية والفطريات العقدية التهابات خارج الأمعاء، وإسهال حاد وعواقب أخرى غير سارة.

الأسوأ من ذلك أن العديد من العائلات لا تغير ألواح المطبخ لفترات طويلة، ناهيك عن حقيقة أن البعض يستعمل اللوح ويضعه في مكانها دون حتى غسله بشطل جيد ودقيق، ليتراكم عدد كبير من البكتيريا ويمكن أن يصبح هذا اللوح أقذر حقًا من المرحاض، لذلك يجب استبداله بانتظام، كما يفضل أن يكون هناك أكثر من لوح تقطيع بحيث لانقطع الخضراوات على لوح اللحوم والاسماك.

كيف تنظف لوح التقطيع

يمكن أن تعقم لوح التقطيع بالماء المغلي، حيث أن درجة الحرارة المرتفعة تقتل البكتيريا، ثم وضعه في منطقة جيدة التهوية ليجف بشكل طبيعي. يمكن تطهير لوح التقطيع المغسول عن طريق فركه بالملح. هناك العديد من مطهرات أدوات المطبخ في السوق اليوم وهي فعالة للغاية وسهلة الاستخدام إلى حد ما. يجب تعليق لوح التقطيع النظيف حتى يجف في منطقة جيدة التهوية لتجنب نمو البكتيريا،و لا ينصح بتعريضه لأشعة الشمس.

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