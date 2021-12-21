الجرعة السليمة لبخاخ الأنف.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الصيدلانية الألمانية جابرييلا بفايفر من أن الاستخدام الخاطىء لبخاخ الأنف المخصص لعلاج الزكام قد يؤدي إلى إدمانه.

وأوضحت بفايفر أن أعراض إدمان بخاخ الأنف تتمثل في جفاف الغشاء المخاطي المبطن للأنف وسيلان الأنف المزمن وتكوين القشرة في تجاويف الأنف ونزيف في الأنف وزيادة خطر الإصابة بالأمراض بسبب ضعف وظيفة المناعة.

ولتجنب إدمان بخاخ الأنف أوصت بفايفر بالالتزام بالجرعة السليمة؛ حيث لا يجوز استخدام البخاخ بمعدل يزيد عن ثلاث مرات يوميا، كما لا يجوز استخدامه لمدة تزيد عن أسبوع بشكل متواصل.