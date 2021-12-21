توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-12: تبحث عن وظيفة جديدة.. وطاقة كبيرة ونجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل : اليوم مليء بالضغوطات، لذا لا تلتفت إلى ما يريد إحباطك.

مالياً: تبحث عن وظيفة جديدة لزيادة دخلك.

عاطفياً: التوتر يسيطر عليك، بسبب خذلان شريك حياتك.

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: تقوم بأداء عملك بشغف وجدية أكثر من المعتاد.

مالياً: تحصل على فرصة جديدة لكسب المزيد من المال.

عاطفياً: لا تدع الآخرون يتدخلون في حياتك العاطفية.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: حان الوقت لإنجاز المزيد من المهام المتأخرة في وظيفتك.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، حاول استغلالها في الترويج لمشاريعك.

عاطفياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: تشعر بالضيق اليوم، سيتوقف مشروعك بعض الوقت.

مالياً: تتحسن الأحوال المادية لديك، ما يشعرك بالسعادة.

عاطفياً: تشعر اليوم بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية من عملك.

عاطفياً: ترغب في قضاء وقت ممتع مع شريك حياتك.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.

مالياً: ترغب في أن تكون أكثر ثراءً أو شهرة.

عاطفياً: يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: تمر ببعض الضغوطات مع زملاؤك في العمل.

مالياً: تحتاج إلى إيجاد وظيفة جديدة، لزيادة دخلك.

عاطفياً: تعامل مع شريك حياتك بحكمة وهدوء، حتى لا تخسر علاقتكما.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: تمتلم طاقة إيجابية كبيرة لتحقيق أهدافك.

مالياً: الحظ حليفك يوفر لك فرصة للحصول على المزيد من الأموال.

عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: ستواجه بعض الصعوبات في وظيفتك تجعلك أكثر انفعالا.

مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء.

عاطفياً: تفكر بجدية في علاقتك بشريك حياتك.

- برج الجدى:

مهنياً برج الجدي: كن متفائلا، ولا تدخل في صراعات في العمل.

مالياً: تواجهك مشاكل مادية، حاول التحلي بالصبر.

عاطفياً: تشعر بالاحتياج الشديد للحب.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.

مالياً: تشعر بالعصبية على من حولك، وذلك لأنك تمر بضائقة مالية.

عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة.

- برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: تؤتي ثمار جهودك في العمل اليوم.

مالياً:تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي، كن صبورا.

عاطفياً: يؤدي حدث غير متوقع إلى انفصالك مؤقتا عن شريك حياتك.