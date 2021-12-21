توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-12: تبحث عن وظيفة جديدة.. وطاقة كبيرة ونجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل:
مهنياً برج الحمل : اليوم مليء بالضغوطات، لذا لا تلتفت إلى ما يريد إحباطك.
مالياً: تبحث عن وظيفة جديدة لزيادة دخلك.
عاطفياً: التوتر يسيطر عليك، بسبب خذلان شريك حياتك.
- برج الثور:
مهنياً برج الثور: تقوم بأداء عملك بشغف وجدية أكثر من المعتاد.
مالياً: تحصل على فرصة جديدة لكسب المزيد من المال.
عاطفياً: لا تدع الآخرون يتدخلون في حياتك العاطفية.
- برج الجوزاء:
مهنياً برج الجوزاء: حان الوقت لإنجاز المزيد من المهام المتأخرة في وظيفتك.
مالياً: لديك طاقة كبيرة، حاول استغلالها في الترويج لمشاريعك.
عاطفياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.
- برج السرطان:
مهنياً برج السرطان: تشعر بالضيق اليوم، سيتوقف مشروعك بعض الوقت.
مالياً: تتحسن الأحوال المادية لديك، ما يشعرك بالسعادة.
عاطفياً: تشعر اليوم بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.
- برج الأسد:
مهنياً برج الأسد: تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك.
مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية من عملك.
عاطفياً: ترغب في قضاء وقت ممتع مع شريك حياتك.
- برج العذراء:
مهنياً برج العذراء: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.
مالياً: ترغب في أن تكون أكثر ثراءً أو شهرة.
عاطفياً: يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.
- برج الميزان:
مهنياً برج الميزان: تمر ببعض الضغوطات مع زملاؤك في العمل.
مالياً: تحتاج إلى إيجاد وظيفة جديدة، لزيادة دخلك.
عاطفياً: تعامل مع شريك حياتك بحكمة وهدوء، حتى لا تخسر علاقتكما.
- برج العقرب:
مهنياً برج العقرب: تمتلم طاقة إيجابية كبيرة لتحقيق أهدافك.
مالياً: الحظ حليفك يوفر لك فرصة للحصول على المزيد من الأموال.
عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة.
- برج القوس:
مهنياً برج القوس: ستواجه بعض الصعوبات في وظيفتك تجعلك أكثر انفعالا.
مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء.
عاطفياً: تفكر بجدية في علاقتك بشريك حياتك.
- برج الجدى:
مهنياً برج الجدي: كن متفائلا، ولا تدخل في صراعات في العمل.
مالياً: تواجهك مشاكل مادية، حاول التحلي بالصبر.
عاطفياً: تشعر بالاحتياج الشديد للحب.
- برج الدلو:
مهنياً برج الدلو: تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.
مالياً: تشعر بالعصبية على من حولك، وذلك لأنك تمر بضائقة مالية.
عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة.
- برج الحوت:
مهنياً برج الحوت: تؤتي ثمار جهودك في العمل اليوم.
مالياً:تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي، كن صبورا.
عاطفياً: يؤدي حدث غير متوقع إلى انفصالك مؤقتا عن شريك حياتك.