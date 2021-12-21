بدرية طلبة: «لو الراجل يستاهل نستحمله وهو جاي من الشغل وندلعه كمان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة بدرية طلبة، على إشكالية عدم قبول الرجل الحديث مع زوجته بعد عودته من العمل إلى المنزل، وفي الجانب الآخر إصرار الزوجه على الحديث معه، موضحة أن الزوجة عليها تحمل الزوج لطالما كان شخصًا حنونًا ومتعاون، متابعة: «لو الراجل يستاهل نستحمله، خاصة لو جاي من الشغل تعبان ندلعه الأول، وبعد كده نسمعه كل المواضيع خاصة إن المواضيع تخصه وتخصني وتخص العيال والراجل»، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور».

توثيق حالات طلاق

وأضافت «طلبة»، أنه على النقيض، «لو الراجل جاي من مليطة مع صحابه المفروض يسمعني غصب عنه، الزوج رب الأسرة ولازم يتحمل، ولازم يسمع لمراته، عشان متلجأش لحد تاني».

وفي هذا الصدد، أبدت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر، رأيها قائلة إنها وثقت حالات طلاق بسبب عدم قدرة الزوج على التواصل مع زوجته: «كان في حالة الزوج مبيحبش يتكلم كتير، لكن الزوجة اجتماعية، وهو كان مانع الموضوع ده، فحست إنه خانق عليها وعاوزها جنبه في البيت».

أصغر مأذونة: «لازم نتقبل اختلافات بعض»

وتابعت أصغر مأذونة في مصر خلال مداخلة في نفس البرنامج: «الست دي اتخنقت ومقدرتش تتكلم، وفهمت الرجل أولا إن دي طبيعتها، وإننا لازم نتقبل اختلافات بعض، وقعدت معاهم في أكتر من جلسة لحد ما دنيتهم مشيت تاني».

بينما أبدت سيدة أخرى تُدعى أم أحمد من الأقصر رأيها، قائلة: «المفروض تستنى إن زوجها يريح وياكل لقمة وبعدين تبدأ تتكلم معاه، ومتاخدهوش على الحامي عشان لو في مشكلة تتحل».