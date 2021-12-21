5 نصائح للحفاظ على صحة المرأة الحامل.. استعيدي لياقتك البدنية بعد الولادة

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد الإنجاب ترغب الأمهات الجدد في استعادة اللياقة البدنية، خاصة إذا كان أول حمل وولادة، ولتحقيق ذلك لابد أن تمارس الأمهات تمارين رياضية منضبطة بعد الولادة بوقت قصير، كما لابد من اتباع بعض النصائح أثناء الحوامل، بحسب موقع motherhood الأمريكي المتخصص في الأمومة.

نصائح للأمهات الحوامل

- خذي وقتك

إذا كنت قد خضعت لولادة قيصرية أثناء الحمل، من الأفضل أن تبدأي في ممارسة الرياضة بعد 8-12 أسبوعًا من الراحة.

- أداء تمارين قاع الحوض

يمكنك البدء في أداء تمارين قاع الحوض بمجرد الشعور بالراحة، إذ تشعر الأمهات براحة أكبر بعد الحمل.

من الآمن تمامًا البدء في تمرين قاع الحوض في أسرع وقت ممكن، لأن ممارسة هذه التمارين إلى تقوية العضلات وتقليل سلس البول وإعادة بناء قاع الحوض، وإذا لم تعتادي على هذه التمارين قبل أو أثناء الحمل، فلم يفت الأوان بعد الولادة.

- استعادة عضلاتك الأساسية

التغيرات الأساسية الخاصة بالأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة، توسع البطن، إذ تمتد عضلات البطن والظهر، ويقترح خبراء اللياقة البدنية بعد الولادة التخطيط لتمارين التعافي الأساسية، وغالبًا ما يبدأ ذلك بتمارين التنفس اللطيفة، والمشي البسيط.

بمجرد أن تفهمي كيفية استعادة عضلاتك الأساسية، يمكنك البدء في ممارسة المزيد من التمارين القائمة على القوة للمساعدة في بناء قوة العضلات، وتعد «اليوجا» طريقة رائعة ولطيفة لاستعادة القوة.

نصائح أخرى للأمهات الحوامل

- ضعي أهدافًا واقعية

يجب تطوير روتين يناسبك أنت وطفلك، ويمكنك استعادة لياقتك ببطء بالسرعة التي تناسبك، ويمكنك البدء بمراقبة وزنك، ثم النظر للتطور لاحقا فيما بعد.

- تمرني في مجموعات

للحفاظ على حماسك، يجب أن تتمرني مع أمهات متشابهات في التفكير ممن يفهمن المعاناة، وتعتبر التنشئة الاجتماعية أيضًا طريقة رائعة لمكافحة اكتئاب ما بعد الولادة الذي يمكن أن يكون شائعًا للأمهات الجدد.

الشيء الأساسي الذي يجب مراعاته عند التدريب بعد الحمل، هو أن كل شيء يجب أن يجرى وفقًا لسرعتك ونصيحة الطبيب المختص في المراحل المبكرة، إذا كنت لا ترغبين في التدريب، فلا تقدمي عليه.