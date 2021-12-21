الامارات | إجلاء 51 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات

شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 51 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجلي 51 ألف شخص في ماليزيا، وتوفي سبعة على الأقل، بسبب أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ سنوات عدة، وفق ما ذكرت السلطات أمس.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الجمعة في تشكّل سيول في العديد من البلدات والقرى واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسة، وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 51 ألفاً، وفقاً للأرقام الحكومية، من بينهم نحو 32 ألفاً في ولاية باهانغ بشرق ماليزيا.

وتضررت بشدة ولاية سيلانغور، أغنى ولاية في البلاد والمحيطة بالعاصمة كوالالمبور، وهي عادة تسجل أضراراً أقل جراء الرياح الموسمية.

ولقي سبعة أشخاص حتفهم، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا ستار»، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

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