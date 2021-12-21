الامارات | «سانتا» تعود إلى «بلوواترز» خلال موسم العطلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «سانتا» تعود إلى «بلوواترز» خلال موسم العطلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة التي تحتضن «عين دبي»، النسخة الرابعة من جزيرة «سانتا»، لتتيح لزوّارها فرصة قضاء موسم عطلات لا يُنسى مع مجموعة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والعائلية يومياً لغاية 26 ديسمبر الجاري.

وتكتسي «بلوواترز» خلال فعاليات جزيرة «سانتا» بإطلالة احتفالية رائعة، حيث سيتمتع الزوّار بالأجواء الشتوية والأشجار المضيئة وتماثيل الغزلان التي سترشدهم إلى كهف «سانتا» الثلجي لالتقاط الصور التذكارية ووضع رسائل الأمنيات في بريد «سانتا». كما سيستمتع الزوّار بالعروض الترفيهية والإبداعات الرائعة للفنانين المتجولين.

وتستضيف «بلوواترز» النسخة الثانية من عروض طائرات الدرون الضوئية المدهشة التي تضيء سماء الجزيرة بلوحات فنية ساحرة يومياً وحتى نهاية مهرجان دبي للتسوّق في 30 يناير 2022، كما ستقدم مجموعة من المتاجر عروضاً ترويجية رائعة خلال المهرجان.

ويتمكن زوّار «بلوواترز» من التقاط الصور التذكارية عند زيارة متحف الشمع الشهير عالمياً «مدام توسو» الذي تم افتتاحه أكتوبر الماضي، حيث يعرض المتحف 60 تمثالاً شمعياً لنجوم وشخصيات عالمية، منهم 16 شخصية من منطقة الشرق الأوسط.

وتستقبل «عين دبي»، عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم، زوّارها لتمنحهم تجربة مذهلة على ارتفاع يزيد على 250 متراً ضمن 48 مقصورة مكيّفة ومصممة وفق أعلى المعايير التقنية، ليستمتع الركاب بمشاهدة أفق المدينة المطلة على الخليج العربي بزاوية 360 درجة ورؤية الأنشطة والفعاليات التي تشهدها «بلوواترز» في آن معاً.

كما يمكن لزوّار «بلوواترز» التمتع بأشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية في مطاعم الوجهة المتميزة.

• أجواء احتفالية رائعة تشمل فعاليات عائلية واستعراضات ترفيهية حية.

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