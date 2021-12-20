رانيا فريد شوقي تكشف عن عمليات التجميل التي خضعت لها.. بوتوكس ولا فيلر؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في سبتمبر 2021، قالت الفنانة رانيا فريد شوقي خلال حضورها حفل توزيع جوائز الدير جيست في الدورة الـ18، إنها لم تخضع لأية عمليات تجميل، فهي لا ترفضها نهائيا، وإنما تراها ضرورة يمكن أن تلجأ لها مع تقدم العمر إذا احتاجت لذلك، موضحة أن المهم بالنسبة لها هو الجمهور، وبعد مرور أشهر قليلة على تلك التصريحات، قررت الفنانة أن تخضع لأول عملية تجميل في حياتها.

رانيا فريد شوقي تعلن خضوعها لأول عملية تجميل

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن خضوعها الأول لعملية تجميل لإزالة المنطقة الدهنية تحت العين، المعروف بـ«قبة العين»، والذي ورثته عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وكان ذلك خلال لقائها مع الإعلامية وفاء ماهر، في أولى حلقات برنامجها «مع وفاء»، قائلة:« عملت بوتوكس، ومعملتش فيلر لأن وجهي مش محتاج فيلر».

تفاصيل انفصال رانيا فريد شوقي وخضوعها للعلاج النفسي

وتحدثت رانيا فريد شوقي عن ذهابها إلى طبيب نفسي لتتحدث إليه بعد فترة انفصالها، عن الدكتور عاطف عوض مصمّم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، وأبو بناتها، قائلة إنها مرت بفترة عصيبة، وذهبت للطبيب لتتحدث معه عن كيفية احتواء الفتيات بعد الانفصال، والطريقة المثلى للتعامل معهن في تلك الفترة.

وأكدت «شوقي» أنها لم تعاني من الاكتئاب، وإنما كانت ترضى دومًا بنصيبها، «مجاليش اكتئاب، لأن كل ما بحس إنه هيجيلي بفوق نفسي إنتي ازاي بتتبطري على نِعم ربنا، وابتديت أخلي شيطاني ميغلبنيش، دايما بركز مع الحاجة اللي فلتت مني عشان، أبقى أحسن في اللي بعده».